Top 10: Confira ótimas séries e filmes do Disney+ de 2022 

Veja uma seleção de grandes produções de 2022 disponíveis no Disney+ para curtir neste final de ano.

O ano de 2022 está chegando ao fim e com ele, 12 meses maratonando ótimas séries e filmes no Disney+. Para homenagear as produções do ano, selecionamos um top 10 das grandes estreias do serviço de streaming para ver (ou rever) com a família na reta final de 2022.





Red: Crescer é uma Fera

Na animação Disney Pixar Red: Crescer é uma Fera, Mei Lee é uma garota de 13 anos que se sente diferente das demais, mas ao mesmo tempo é muito segura de si.

Enquanto está dividida entre continuar como a filha obediente ou aceitar o caos que é a adolescência, uma série de eventos a transforma em um panda vermelho gigante que vai dar muito que falar.





Tico e Teco: Defensores da Lei

Os lendários esquilos Tico e Teco vivem uma vida bem tranquila entre desenhos animados e humanos em Los Angeles. Mas tudo muda em Tico e Teco: Defensores da Lei quando um antigo colega de elenco desaparece misteriosamente e os dois resolvem salvá-lo. Uma das estreias mais divertidas do ano com direito a referências de várias produções Disney ao longo do filme.





Andor

Sem dúvida uma das grandes estreias do ano foi a série da Lucasfilm: Andor. A produção representa tudo o que os fãs de Star Wars adoram: ação, aventura, batalhas galácticas e, ainda, uma ótima trama de espionagem.

Na série, o protagonista é o rebelde Cassian Andor (Diego Luna) durante o momento da formação da Rebelião, mas antes dos eventos de Rogue One: Uma História de Star Wars. A 1ª temporada de Andor já está totalmente disponível para os assinantes.





Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Os Estúdios Marvel ampliaram o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) novamente apresentando uma nova personagem na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis: Jennifer Walters.

Na produção, a advogada (vivida por Tatiana Maslany) tem uma vida bem comum até que um acidente com seu primo Bruce Banner a transforma em Mulher-Hulk e ela precisa conciliar a vida profissional com a de uma super-heroína verde e super forte.





História dos Jedi



Histórias dos Jedi é uma série animada de antologia do universo Star Wars. São seis curtas animados sobre os Jedis. Na série é apresentado aspectos da vida de dois jedi muito diferentes: Ahsoka Tano e o Conde Dooku.





Obi-Wan Kenobi

Em uma época de escuridão total na Galáxia, a esperança sobrevive por causa daqueles que continuam lutando. Após a destruição da República e a ascensão do Império, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) retorna à luta para salvar uma pequena princesinha muito sábia e peculiar: Leia.





Abracadabra 2

Depois de 29 anos, a sequência Abracadabra 2 trouxe ao Disney+ novamente as irmãs Sanderson para divertir e aterrorizar. Três jovens da cidade de Salem acabam trazendo, sem querer, as irmãs bruxas do século 17 para a cidade em pleno ano de 2022.

Desta vez, as bruxas que ainda estão sedentas em manter a juventude e se vingar de quem as expulsou de Salem séculos atrás. O novo filme traz as atrizes do filme original novamente com as irmãs Sanderson em uma aventura que une humor e magia.





Lobisomem na Noite

Lobisomem na Noite é um especial de Halloween da Marvel dirigido por Michael Giacchino e estrelado pelo ator mexicano Gael García Bernal.

No especial Jack Russell (Bernal) é um lobisomem que usa seus poderes para combater o crime. Toda em preto e branco, a produção faz uma homenagem aos clássicos filmes de terror dos anos 1930 e 1940.





Cavaleiro da Lua



Cavaleiro da Lua é uma série inovadora do UCM e traz Oscar Isaac como protagonista. A produção conta a história de Steven Grant (Isaac), um balconista de uma loja de presentes de um museu de Londres, que começa a ter problemas para dormir e é tomado por memórias de uma vida paralela.

Ele descobre que tem um transtorno dissociativo de identidade e divide seu corpo com o mercenário Marc Spector. O personagem se vê em meio a uma trama cheia de inimigos (como Arthur Harrow), duas personalidades com identidades complexas e um perigoso mistério entre os poderosos deuses do Egito.





Ms. Marvel



A Marvel Studios lançou outra série com uma nova personagem para o UCM: Ms. Marvel. Na produção os fãs conhecem a história de Kamala Khan, uma adolescente fã dos Vingadores e principalmente da Capitã Marvel.

Kamala (Iman Vellani) recebe um misterioso bracelete que lhe dará poderes incríveis e a transforma em uma super-heroína, como as que a jovem tanto admira. No entanto, ele terá que aprender a usar seus poderes para combater os inimigos de sua família e descobrir a verdadeira história de seus ancestrais.