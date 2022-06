6 curiosidades sobre Iman Vellani, a protagonista de Ms. Marvel

Conheça a jovem atriz que protagoniza a nova série da Marvel Studios. A produção chega em breve – e com exclusividade – ao Disney+.





Os fãs dos Estúdios Marvel já podem se preparar para conferir, em breve, Ms. Marvel, série que estará disponível exclusivamente no Disney+. A nova produção irá apresentar uma personagem ainda inédita ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Kamala Khan.

Kamala é uma adolescente de família muçulmana que, além de lidar com os desafios da idade, também acaba descobrindo que tem super-poderes. Kamala Khan, a Ms. Marvel, é vivida pela jovem atriz Iman Vellani, que estreia em seu primeiro papel de destaque já vivendo uma super-heroína da Marvel.

Confira algumas curiosidades sobre a estrela de Ms. Marvel: Iman Vellani.







Iman Vellani tem ascendência muçulmana





Iman Vellani é uma atriz paquistanesa-canadense que, como sua personagem, também tem origem muçulmana, porque seus pais são imigrantes paquistaneses que foram viver no Canadá.

Iman nasceu no Paquistão, mas mudou com os pais para o Canadá com apenas um ano de idade, tendo a cidadania do país. Como se mudou muito pequena, ela disse em entrevistas, como para a para a revista Cosmopolitan Middle East, que não tem muita conexão com a cultura do Paquistão.

Mas ao longo das filmagens da série (que tem vários atores também descendentes de paquistaneses e indianos), a jovem teve a oportunidade de entrar em contato mais profundo com suas próprias origens.









Iman Vellani tem apenas 19 anos





Para interpretar a personagem Kamala Khan, que tem 16 anos e ainda está no ensino médio, os produtores buscaram uma atriz que fosse jovem e tivesse similaridades com o papel.

Quando a produção selecionou Iman Vellani, viram que ela seria perfeita para interpretar Kamala, ainda mais por ter uma idade próxima a da personagem, além da mesma origem e estilo que aparece nos quadrinhos.







Iman Vellani fez seu teste no último dia do ensino médio





Em uma entrevista para a revista Cosmopolitan Middle East, Iman contou como foi o processo de seleção – realizado um pouco antes da pandemia de Covid-19 iniciar.

“Eu fui escalada, literalmente, no meu último dia de ensino médio, o que foi o presente de formatura perfeito, considerando que não ganhei festa por conta da pandemia. Na verdade, a produção entrou em contato com minha tia, que cuidava da minha carreira, para eu fazer um teste de elenco. Pareceu estranho, mas eu fiz o teste mesmo assim. E ainda bem que fiz!”, contou Iman.







Iman ficou radiante ao ser selecionada para Ms. Marvel





A atriz, que até então nunca tinha interpretado nenhum outro papel profissionalmente, ficou surpresa e emocionada ao saber que faria o papel de Kamala Khan na série Ms. Marvel.

Como a seleção foi um pouco antes da pandemia, as filmagens só começaram mais de um ano depois. Neste período, Iman conta que ficou em choque, sem acreditar que iria fazer uma série da Marvel. Ao mesmo tempo, todos os seus amigos estavam animadíssimos, como se ela tivesse ganhado na loteria.







Iman Vellani adora HQs da Marvel, como Kamala Khan





A atriz é super fã dos quadrinhos da Marvel, especialmente de Os Vingadores. E, como sua personagem, também adora a Capitã Marvel. Iman Vellani até se aproximou de Brie Larson, atriz que interpreta a super-heroína. Para Cosmopolitan, Iman disse que elas começaram a conversar e que Brie se tornou uma grande mentora durante todo o processo de gravação da série.



Iman afirma também que enquanto estava no colégio era fanática por HQs: “Eu realmente entrei no mundo dos quadrinhos no ensino médio e Marvel era a única coisa sobre a qual eu falava… Eu era aquela garota obcecada”.







Iman Vellani deu dicas aos roteiristas de Ms. Marvel





Como Iman também é uma adolescente na vida real, ela tem conhecimento real e prático sobre muitas das questões que envolvem essa fase da vida. Por conta disso, a atriz acabou ajudando os roteiristas da série com dicas e ideias sobre namoros, papos de escola, entre outros temas.

“A série tem roteiristas de 30 anos e eles estão escrevendo para personagens de 16 anos, então foi bom terem a mim como fonte para saber como é a realidade do pessoal no ensino médio”, contou Iman.





Quando estreia Ms. Marvel no Disney+?





A nova série dos Estúdios Marvel chega, com exclusividade, ao Disney+ muito em breve – em 8 de junho. Não perca a estreia de Ms. Marvel e confira as aventuras dessa adolescente que se descobre uma super-heroína!







Ms. Marvel | Trailer Oficial Legendado | Disney+