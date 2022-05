Ms. Marvel: saiba a data de estreia, a sinopse e o elenco da nova série da Marvel

Veja tudo sobre a nova produção da Marvel Studios, que chega em breve e com exclusividade ao Disney+.

A próxima série dos Estúdios Marvel apresenta uma nova personagem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – que se expande cada vez mais. Os fãs já podem se preparar para conferir em breve Ms. Marvel, exclusivamente no Disney+.

Conheça, a seguir, tudo sobre a nova produção: qual é a história da super-heroína, quem está no elenco e, principalmente, quando estreia Ms. Marvel no streaming.







Quem é Ms. Marvel?





A nova série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente norte-americana de ascendência muçulmana que mora em Jersey City (no estado New Jersey, Estados Unidos). Como qualquer menina da sua idade, ela está na fase de descobertas e desafios, tendo também que equilibrar os estudos e sua cultura familiar.

Kamala é muito criativa e adora escrever fanfics. Também é geek e muito fã de super-heróis – especialmente da Capitã Marvel. Mas diversas vezes a adolescente sente que não se encaixa na turma da escola e até mesmo dentro de casa. Em meio a todos estes dilemas, Kamala precisa lidar com algo ainda mais complexo: ela descobre que tem super-poderes!









O elenco de Ms. Marvel





A jovem Kamala Khan é vivida por Iman Vellani, uma atriz canadense de 19 anos que, como sua personagem, também tem origem muçulmana – seus pais são imigrantes paquistaneses.

Além de Iman, o elenco de Ms. Marvel conta ainda com Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A direção da série ficou a cargo de um grupo de diretores: Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy.







Quando estreia Ms. Marvel no Disney+?





A nova série dos Estúdios Marvel chega com exclusividade ao Disney+ muito em breve, no dia 8 de junho. Não perca a estreia de Ms. Marvel e confira as aventuras dessa adolescente que se descobre uma super-heroína!







Ms. Marvel | Trailer Oficial Legendado | Disney+