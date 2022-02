Red: um panda vermelho gigante protagoniza a nova história da Disney Pixar

O filme chega ao Disney+ este mês..





Este 11 de março, o Disney+ recebe Red, o novo filme da Pixar que será lançado exclusivamente pela plataforma de streaming. A história se passa em Toronto (Ontário, Canadá) e segue Mei Lee, uma garota de 13 anos dividida entre ser uma filha obediente e uma adolescente caótica. Além de todas as mudanças em seus interesses, seu corpo e seus relacionamentos, toda vez que a jovem se empolga demais ela se transforma em um panda vermelho gigante.

O elenco de voz original inclui Rosalie Chiang como protagonista, Sandra Oh (Grey's Anatomy) como Ming Lee e Wai Ching Ho, enquanto a direção está com a cineasta vencedora do Oscar, Dome Shi por seu trabalho na Bao.

Este será o terceiro filme da Disney-Pixar a chegar diretamente à plataforma de streaming, sendo seus antecessores Luca (2021) e Soul (2020). Falando ao portal da revista Variety, o presidente da Disney Media & Entertainment Distribution, Kareem Daniel, contou os motivos por trás dessa decisão e a importância de o filme chegar a todos os públicos ao redor do globo:

“Os assinantes do Disney+ em todo o mundo abraçaram com entusiasmo o vencedor do Oscar Soul e o aclamado Luca quando estrearam exclusivamente no serviço, e mal podemos esperar para apresentar o incrível próximo filme da Pixar, Red. Dado o atraso na recuperação das bilheterias, especialmente para filmes familiares, a flexibilidade permanece no centro de nossas decisões de distribuição, pois priorizamos a entrega de conteúdo inigualável da The Walt Disney Company para o público em todo o mundo."

De acordo com a sinopse oficial: Disney-Pixar Red nos apresenta Mei Lee, uma garota de 13 anos um tanto estranha, mas autoconfiante, dividida entre ser a filha obediente que sua mãe quer que ela seja e o caos da adolescência. Para sua desgraça, sua mãe, Ming, superprotetora e um pouco autoritária, não se separa dela. E se as mudanças em seu corpo, seus interesses e seus relacionamentos não fossem suficientes, toda vez que ele fica muito empolgada (o que é CONSTANTE), ela se transforma em um panda vermelho gigante.



Não perca Disney e Pixar's Red, em 11 de março, apenas no Disney+.