Quem é Oscar Isaac, ator que protagoniza Cavaleiro da Lua

Saiba mais sobre o intérprete que dá vida ao enigmático personagem da Marvel na nova série exclusiva do Disney+.





Oscar Isaac é o protagonista de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), a nova série exclusiva do Disney+ que conta a história do super-herói sombrio da Marvel. A produção estreou na plataforma no dia 30 de março, e traz um episódio por semana, às quartas.

Além de Isaac, o elenco conta com grandes nomes como Ethan Hawke (no papel de Arthur Harrow) e May Calamawy (no papel de Layla El-Faouly). A seguir, descubra mais sobre o ator que dá vida ao protagonista da série.





Onde nasceu Oscar Isaac, o protagonista de Cavaleiro da Lua

Oscar Isaac nasceu na Guatemala, em 1979. De nacionalidade guatemalteco-americana, começou a viver aos 5 anos em Miami, Flórida, nos EUA.









Quantos anos tem Oscar Isaac, o protagonista de Cavaleiro da Lua

Oscar Isaac tem 43 anos e seu aniversário é em 9 de março.







Qual é a ligação de Oscar Isaac com a saga de filmes Star Wars



O desafio de interpretar Steven Grant/Marc Spector (um papel duplo, já que esse personagem tem uma desordem dissociativa de identidade) não é novidade para o ator, uma vez que ele já participou de mais de um filme do universo Star Wars.

O ator deu vida a Poe Dameron em Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força, Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi e Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker. Além disso, ele fez parte da série animada Star Wars: The Resistance.







De quais filmes e séries participou Oscar Isaac, o protagonista de Cavaleiro da Lua?



Sua primeira participação em uma série foi em Law & Order: Criminal Intent, em 2006. Mas no ano anterior ele conseguiu seu primeiro papel principal em Jesus: A História do Nascimento, um filme em que interpretou São José; e Keisha Castelo-Hughes, a Virgem Maria.

Em 2013, seu papel principal em Inside Llewyn Davis – Balada de Um Homem Comum, longa-metragem em que trabalhou com Adam Driver, rendeu ao ator sua primeira indicação ao Globo de Ouro®.

No cinema, também fez parte de filmes como Sem Medo de Morrer, Rede de Mentiras (junto com Leonardo DiCaprio e Russell Crowe), Alexandria (acompanhado de Rachel Weisz), Balibo, O Ano Mais Violento, Ex_Machina: Instinto Artificial e Aniquilação (produção na qual trabalhou ao lado de Natalie Portman). Ele também deu vida ao vilão Apocalipse em X-Men: Apocalipse.