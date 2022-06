Abracadabra 2: confira o trailer e o elenco da nova produção do Disney+

As hilárias irmãs Sanderson em breve estarão de volta em um novo filme original Disney+ liderado por Sarah Jessica Parker.

Já se passaram 29 anos desde que as irmãs Sanderson “tocaram o terror” na noite da cidade de Salém. E, em breve, elas estarão de volta em Abracadabra 2, filme que estreia em setembro, com exclusividade no Disney+.

Mas, antes que esta fatídica e divertida noite chegue, confira a seguir o trailer, o elenco liderado por Sarah Jessica Parker, e os detalhes desta divertida produção original Disney+!





Veja o trailer de Abracadabra 2





Quase 30 anos após a vela da Chama Negra ser acesa, três adolescentes se reúnem em uma noite de Halloween. E, sem querer, acabam invocando uma poderosa magia:







Abracadabra 2 | Teaser Trailer Oficial Legendado | Disney+



Winifred, Sarah, e Mary, as irmãs Sanderson, condenadas no século 17 por praticarem bruxaria, estão novamente à solta. E agora elas querem vingança. Caberá às jovens que as ressuscitaram impedir que as bruxas causem novos estragos em Salém. Porém o prazo é curto: elas só têm até o amanhecer para evitar o caos.







Qual é o elenco de Abracadabra 2?





A continuação da clássica comédia cult de 1993 é marcada pelo retorno de destacados nomes do elenco original.

Bette Midler (de Cuidado com as Gêmeas), Sarah Jessica Parker (de Tudo em Família, disponível no Star+) e Kathy Najimy (de Mudança de Hábito) retornam como Winifred, Sarah e Mary, respectivamente. Elas são as divertidas irmãs Sanderson.

O ator Doug Jones (de A Forma da Água, disponível no Star+) também retorna como Billy Butcherson. A eles, juntam-se as jovens Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo), como as adolescentes que despertam as três bruxas. A direção é de Anne Fletcher (de Vestida para Casar).







Quando Abracadabra 2 estreia

A produção original Disney+ chega com exclusividade ao serviço de assinatura no dia 30 de setembro. Enquanto isso, não deixe de assistir à Abracadabra no streaming e conhecer — ou revisitar — as icônicas e hilárias bruxas de Salém!