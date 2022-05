Veja 5 curiosidades sobre Ewan McGregor, o Obi-Wan Kenobi

Descubra mais sobre a vida do ator que interpreta o papel do icônico Mestre Jedi na nova produção da Disney+.





No último dia 4 de maio foi celebrado o Dia de Star Wars (ou Star Wars Day) em todo o mundo. E como presente aos fãs, a Disney divulgou mais um trailer e o pôster oficial de sua nova produção, Obi-Wan Kenobi.

A produção marca o retorno de Ewan McGregor ao personagem-título. E enquanto a estreia não chega, confira a seguir algumas curiosidades sobre o ator.







Ewan McGregor: filmes que fez antes de Star Wars





Nascido em Perth, na Escócia, em 1971, Ewan McGregor começou a carreira atuando em filmes independentes até que, no final dos anos 1990, ele concordou em dar vida a um jovem Obi-Wan Kenobi em Star Wars episódio 1: A Ameaça Fantasma.



Em seguida, ele conseguiu seu segundo maior papel de destaque em Hollywood, desta vez em Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), dirigido por Baz Luhrmann e disponível no Star+. O ator ainda protagonizou filmes como Falcão Negro em Perigo (2001), O Impossível (2012) e T2: Trainspotting (2017), continuação do filme que lhe tornou conhecido do grande público, todos também disponíveis no Star+.







Ewan McGregor “largou tudo” e foi viajar de moto





Em 2004, o escocês resolveu enfrentar um desafio e tanto: dar praticamente a volta ao mundo em uma moto. McGregor saiu de Londres, na Inglaterra, percorreu parte da Europa, passou pela Mongólia, atravessou a Rússia, chegou ao Alasca, seguiu pelo Canadá e completou sua jornada em Nova York, nos Estados Unidos.

Ele fez o percurso ao lado do amigo Charley Boorman, que aproveitou para registrar a aventura em vídeo. As filmagens deram origem a um documentário sobre a viagem.







Ewan McGregor: quantos filhos têm





O astro de Obi-Wan Kenobi foi casado com a designer de produção Eve Mavrakis até 2017. Com ela, teve duas filhas biológicas, Clara e Esther McGregor. O agora ex-casal ainda se tornou responsável por outras duas meninas: Jaymian, que Ewan adotou na Mongólia durante sua viagem de moto pelo mundo, e Anouk, sobre quem pouco se sabe de sua origem.

Em 2021, os fãs conheceram Laurie, o primeiro filho do relacionamento entre McGregor e a atriz Mary Elizabeth Winstead. Os dois se conheceram durante as filmagens de uma série, em 2016.







Ewan McGregor é embaixador do Unicef





O ator também costuma se envolver em ações humanitárias. Atualmente, ele é embaixador do Unicef (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância), braço das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Ele é um dos responsáveis por buscar apoio e fundos para a agência, que busca promover e defender os direitos das crianças e adolescentes em todo o mundo.







Ewan McGregor: quantos prêmios já ganhou?





Ao longo de sua carreira, McGregor recebeu 62 indicações a diferentes premiações. Ele foi nomeado, por exemplo, três vezes ao Emmy®, quatro vezes aos Globos de Ouro® e ao Screen Actors Guild Awards (SAG)® e sete vezes ao MTV Movie and TV Awards.

Destas indicações, o escocês levou para casa 34 estatuetas, dentre elas a do prêmio alemão Golden Camera de Melhor Ator Internacional por T2: Trainspotting. Ainda ganhou como Melhor Ator Internacional no Hollywood Film Awards de 2001 por suas atuações em Moulin Rouge: Amor em Vermelho e Falcão Negro em Perigo.