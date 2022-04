May the 4th be with you: por que 4 de maio é o Star Wars Day?

Descubra as origens dessa celebração tão importante para os apaixonados pelo universo da franquia.





Os fãs de todo o Universo Star Wars estão em contagem regressiva para o Star Wars Day — ou Dia de Star Wars, a ser comemorado no próximo dia quatro de maio. A data reúne amantes da saga em todo o mundo, que sempre encontram um jeito de homenagear a franquia lançada em 1977 e com todos os títulos disponíveis no Disney+.

Os assinantes do serviço de streaming têm acesso ao catálogo completo de filmes, séries, animações e especiais que compõem o Universo Star Wars. Do longa Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança aos lançamentos de títulos derivados como O Livro de Boba Fett e a segunda temporada de The Mandalorian, tudo está ao alcance de um clique para aqueles que desejam aproveitar a data ao máximo.

Aos que se animaram em maratonar conteúdos da franquia, mas não sabem bem o motivo da escolha da data, veja a seguir as origens desta celebração intergaláctica:









O que significa “May the 4th be with you”



O Dia de Star Wars é celebrado em 4 de maio. A escolha do dia se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão jedi “May the Force be with you” (“Que a força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

O marco foi escolhido pelos próprios admiradores da saga e a primeira celebração do evento aconteceu em maio de 2011. Neste dia, um popular cinema canadense chamado Toronto Underground Cinema organizou um festival no qual todos os filmes de Star Wars foram exibidos. Com o crescimento da internet e os fãs cada vez mais conectados, a celebração se espalhou por todo o mundo e se fortalece a cada ano.

Daqueles que usam suas camisetas favoritas dos filmes, passando por quem opta por fazer maratonas caseiras, chegando a outros aficionados que postam fotos vestidos como seus personagens preferidos em suas redes sociais, as formas de comemorar o Star Wars Day são as mais variadas possíveis. Para os amantes da franquia, o importante é não deixar a data passar para o lado obscuro da Força.