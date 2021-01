Ahsoka Tano, personagem de Star Wars, terá uma série no Disney+

O texto contém spoilers

A série The Madalorian, exclusiva para assinantes do Disney+, trouxe uma grata surpresa para os fãs da saga Star Wars: conhecer, em carne e osso, a personagem Ahsoka Tano.



Estrela do filme animado Star Wars: A Guerra dos Clones, de 2008, que deu origem à série de mesmo nome, e da série Star Wars: Rebels, Tano foi introduzida nas telinhas apenas por meio de animações, mas mesmo assim conquistou o coração do público.



No quinto episódio da segunda temporada de The Madalorian, no entanto, jedis e siths de todo o mundo puderam ver pela primeira vez Tano ser interpretada pela atriz Rosario Dawnson.





Rosario Dawson como Ahsoka Tano



Pouco depois, durante o Investor Day da Disney, realizado em 10 de dezembro de 2020, a empresa anunciou a criação de uma série live-action inteirinha para a personagem, com Dawson estrelando o papel principal.



Mas você conhece Ahsoka Tano? Para você que está pensando em assistir à série da personagem ou apenas quer entender um pouquinho o porquê de ela ter se tornado tão importante para o universo Star Wars, preparamos uma lista com as principais curiosidades sobre Tano.



Mestre eminente





Tano começa sua história como uma jovem aprendiz de Jedi, Padawan, e tem como mentor ninguém menos que Anakin Skywalker, um dos personagens centrais da primeira série de filmes da franquia Star Wars e que, mais tarde, se tornará o lord Sith Darth Vader.



No filme, mestre Yoda designa Ahsoka a Anakin. A relação entre eles é explosiva, e os dois constantemente brigam no início devido à forte personalidade de cada um. No entanto, com o tempo, os dois se tornam amigos e aliados.





Anakin Skywalker e Ahsoka Tano

Origem





Tano faz parte da mesma raça que outra importante Mestre Jedi, Shaak Ti, que apareceu pela primeira vez em Star Wars Episódio II: O Ataque dos Clones. As duas são Togrutas, uma raça conhecida pelo adereço colorido na cabeça que lembram dois chifres.

O planeta de origem de Tano é o Shili, um dos mais importantes na República da Galáxia. Tano foi descoberta lá quando criança, quando o mestre Plo Koon descobriu sua sensibilidade à força.





Shaak Ti

Interrupção no treinamento





Durante

, no entanto, o grande templo Jedi sofre um ataque um inimigo misterioso, e todos acreditam que a responsável é Tano. Acusada de traição, ela interrompe seu treinamento e se revolta contra o sistema, já que é inocente.



Ela consegue provar que não possui participação no ato, mas a confiança na Ordem está perdida para ela. Com isso, Tano abandona seu treinamento, perde seu sabre de luz e nunca se torna, oficialmente, uma Jedi.





Star Wars: Clone Wars

Armas diferentes





Sem um sabre de luz próprio, Tano precisa lidar com as batalhas que enfrenta por meio da improvisação. No entanto, no livro da série

, ficamos sabendo que Tano consegue se apoderar do sabre de um poderoso Sith conhecido como O Sexto Irmão.



Com os cristais do inimigo, Tano os purifica com seu poder e forja seus sabres gêmeos, que adquirem a coloração branca que vemos depois.





Ahsoka Tano

Líder rebelde





Na série de 2014,

, Tano se torna uma guia para a tripulação de protagonistas. Ela adota o codinome Fulcrum e organiza a rebelião enquanto atua nas sombras para poder estabelecer um movimento contra o Império Galáctico e a favor da instauração de uma nova República Galáctica.



Devido a sua forte atuação contra os Sith, ela é perseguida por seu antigo mestre Anakin Skywalker, agora Darth Vader, servo principal do Imperador Palpatine, que deseja aniquilar os remanescentes da Ordem Jedi e apoiadores da rebelião.





Imperador Palpatine

Embate com o mestre





Na última temporada de

, Tano enfrenta finalmente Vader. Uma das primeiras a ficar sabendo quem ele é de verdade, Tano se sente traída, já que possui forte ligação com o mestre.



Na batalha quase mortal entre os dois, ela escapa por muito pouco com vida depois que o líder revolucionário e também antigo padwan Ezra Bridger abre um portal para resgatá-la segundos antes dela ser atacada por Vader.





Ahsoka Tano vs. Darth Vader

Voz reconhecível





Famosa em

e em

, a dubladora em inglês da personagem Ashley Eckstein, tornou a voz de Tano característica o suficiente para os fãs das séries reconhecerem quando a personagem está presente.



Por isso, todos reconheceram quando ela, ou mais precisamente, sua voz, fez uma aparição em

. Tano guia Rey durante sua batalha contra Darth Sidious.





Rey Skywalker

