5 curiosidades sobre Gael García Bernal, ator mexicano que protagoniza especial de Halloween da Marvel

Conheça mais o protagonista de Lobisomem na Noite, produção da Marvel Studios que estreia em breve no Disney+.



Lobisomem na Noite, especial de Halloween da Marvel, estreia dia 7 de outubro no Disney+. Protagonizado por Gael Garcia Bernal, a produção promete mostrar um novo lado do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O ator mexicano é conhecido do público por sua extensa carreira. Então, veja a seguir cinco fatos curiosos sobre Gael.



Gael Garcia Bernal estudou atuação em Londres

Nascido em 30 de novembro de 1978, na cidade de Guadalajara, no México, Gael Garcia Bernal viajou para a Europa quando tinha apenas 17 anos.

Em 1999, foi o primeiro mexicano a estudar arte dramática na Central School of Speech and Drama, em Londres.



A carreira de Gael Garcia Bernal é repleta de prêmios

O ator começou sua carreira na atuação em 1989, em uma novela no México. Já sua estreia nos cinemas foi no ano 2000. De lá para cá, Gael Garcia já acumula 46 indicações a diversos prêmios, incluindo o Goya.

Destas, ele ganhou 37 prêmios. Dentre as estatuetas que Bernal levou para casa está o Globo® de Ouro de Melhor Ator em Série Televisiva.

Contudo, uma das produções mais marcantes de Bernal foi sua atuação como Che Guevara em Diários de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles. O longa ganhou 36 diferentes prêmios, incluindo o Oscar®de Melhor Canção Original.



Lobisomem na Noite marca a estreia de Gael Garcia Bernal no UCM







Lobisomem na Noite | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Com uma carreira já consolidada nos cinemas, esta é a primeira vez que Gael participa de uma produção da Marvel Studios. Bernal viverá Jack Russel nessa misteriosa trama de suspense.



Gael Garcia Bernal e Diego Luna são grandes amigos

Enquanto Bernal faz sua estreia no UCM, seu amigo Diego Luna já é conhecido dos fãs do universo Star Wars. Luna é Cassian Andor nas produções Rogue One: Uma História Star Wars e na recente série, Andor.

Além da amizade de longa data, os dois são donos da produtora Canana Films, juntamente com o produtor mexicano Pablo Cruz.



A série Aqui na Terra é baseada em uma ideia de Gael Garcia Bernal

Além de atuar, Gael Garcia Bernal também trabalha por trás das câmeras, tendo já escrito e dirigido algumas produções.

Uma das mais famosas é a série Aqui na Terra – disponível no Star+ – da qual foi um dos criadores. A trama fala das mentiras e segredos de uma influente família mexicana.







Não perca neste dia 7 de outubro a estreia de Lobisomem na Noite, exclusivamente no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!