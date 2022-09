3 motivos para ver os primeiros episódios de Andor

Diego Luna retorna ao papel de Cassian Andor nesta nova produção baseada na obra de George Lucas, Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Os três primeiros episódios de Andor já estão disponíveis no Disney+. A série, baseada no universo criado por George Lucas, se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars.

A produção conta a história sobre como a ascensão do Império impactou a vida e a rotina dos homens – não os Jedis, Siths ou Clones – em diferentes locais da galáxia.



Veja a seguir três pontos importantes de cada episódio que, por si só, já são motivos mais do que suficientes para deixar qualquer um com vontade de dar o play na série agora mesmo.







No episódio 1, conheça a origem de Cassian Andor

O ator Diego Luna retorna ao papel de Cassian Andor, mas a trama o apresenta antes de ele ser um herói rebelde. No episódio 1, o que se vê é um Cassian tentando, basicamente, sobreviver e ganhar algum dinheiro com esquemas suspeitos.

A infância do personagem também é contada – aqui, através de flashbacks. Em outro planeta, Cassian vivia com a irmã e um grupo. Com aparatos bem rudimentares, eles se mantinham e se defendiam. No entanto, um evento separa o menino dos demais.

Assim, enquanto um agora adulto e endividado Cassian tenta fugir dos cobradores e conseguir mais dinheiro, em paralelo, busca pela irmã que não vê há anos.







No episódio 2, novos personagens aparecem em Andor

A procura pela irmã leva Cassian a enfrentar sérios problemas. Ele se torna um foragido após se envolver em um crime em Morlana One, planeta-sede da empresa Preox-Morlana (ou Pre-Mor).

Tanto para ajudá-lo a fugir quanto para caçá-lo, novos personagens entram na trama. Ao longo do episódio 2, eles são melhor apresentados.

De um lado, Cassian encontra apoio na amizade que tem com Brasso (Joplin Sibtain), Bix Caleen (Adria Arjona) e até mesmo com o droide B2EMO (voz de Dave Chapman).

No entanto, o ciúmes de Timm (James McArdle) pela namorada Bix faz com que ele denuncie Andor para os seguranças corporativos da Pre-Mor.

Agora, Cassian precisa fugir imediatamente de Ferrix, o planeta em que vive, e deixar tudo para trás. Inclusive Maarva (Fiona Shaw), a mulher que o criou desde a infância.







No episódio 3, o encontro entre Cassian Andor e Luthen Rael

Ainda no final do episódio 2, um homem misterioso se dirige para Ferrix, mas é somente no episódio 3 que se descobre a verdade: o homem é um contato de Bix que compra objetos contrabandeados encontrados nas sucatas.

Ele vem em busca de um item que Cassian precisa vender para fugir do planeta – e dos seguranças. No entanto, um grupo da Pre-Mor liderado pelo vice-inspetor de segurança também desembarca no planeta à procura de Andor.

Orientado por Bix, Luthen Rael (Stellan Skarsgård) vai ao encontro de Cassian. Enquanto Andor quer negociar o item e partir, Rael tenta convencê-lo a ir com ele, com o objetivo de combater o Império.

Por mais que Cassian peça explicações sobre quem é aquele homem parado diante dele, não há tempo para conversas. Os seguranças da Pre-Mor cercam os dois. E após uma intensa troca de tiros, Andor e Rael conseguem fugir.



Para onde será que Luthen Rael levará Cassian Andor? E aqueles que ficaram em Ferrix, o que será deles? O vice-inspetor de segurança da Pre-Mor continuará no encalço de Andor?

