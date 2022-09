5 curiosidades sobre Diego Luna, protagonista da série Andor

Diego Luna interpreta Cassian Andor no universo Star Wars. Veja, a seguir, como ele chegou ao papel do rebelde e mais detalhes de sua vida e carreira!

A série Andor chegou ao Disney+ explorando uma nova perspectiva do universo de Star Wars. Em uma era cheia de perigos e intrigas, Cassian Andor embarca em uma jornada rumo a se tornar um herói rebelde.

Cassian é interpretado pelo ator e diretor mexicano Diego Luna. O personagem apareceu pela primeira vez na franquia em Rogue One: Uma História Star Wars, como um herói que lutou ao lado de um grupo da Aliança Rebelde.

Como Luna chegou a esse universo do qual se define como fã desde criança? Conheça mais sobre o ator a seguir, antes de embarcar nessa aventura entre as galáxias.







Você sabe o nome completo de Diego Luna?

Diego Dionisio Luna Alexander é o nome completo de Diego Luna. O ator e diretor iniciou sua carreira profissional muito jovem e, nos últimos anos, vem se destacando em papéis importantes em grandes produções.



Diego Luna nasceu na Cidade do México

Nascido na Cidade do México em dezembro de 1979, Diego Luna é filho do cenógrafo Alejandro Luna. Sua mãe, Fiona Alexander, era uma figurinista britânica.







Sua primeira novela foi com Gael García Bernal

Em 1992, Luna participou de sua primeira novela, chamada El Abuelo y Yo. Na produção, ele atuou ao lado de seu amigo de infância, Gael García Bernal – ator que fez a voz de Hector em Viva: A Vida é uma Festa, disponível no Disney+.

Desde então, sua carreira avançou a largos passos. Luna já filmou no México, Estados Unidos e Espanha; e trabalhou com atores como Sean Penn, Mark Wahlberg, James Franco, Salma Hayek, Kevin Costner, Tom Hanks, entre outros.







Luna já estrelou um videoclipe de Katy Perry

“The One That Got Away” (2012) é uma famosa canção da cantora pop Katy Perry. Mas sabem quem é o galã que interpreta a trágica história do videoclipe?

Ponto para quem respondeu que se trata de Diego Luna. No vídeo, ele interpreta o parceiro da cantora que, no fim, morre em um acidente de trânsito.







Diego Luna: como ele chegou a interpretar Cassian?

Luna explicou que sua chegada ao universo Star Wars foi graças à sua participação no filme E Sua Mãe Também (2001), de Alfonso Cuarón. No longa, ele interpretou Tenoch Iturbide.

Em entrevista coletiva realizada pela UnoTV, Luna contou que chegou a pensar que o convite para atuar em Andor não passava de uma brincadeira. Foi uma frase do diretor Gareth Edwards que fez o ator entender que era tudo verdade.

“Ele me disse: 'Eu vi você em E Sua Mãe Também, e queria muito trabalhar contigo'. Então, acabou que isso [o filme] me trouxe aqui.”, disse Luna.