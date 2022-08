Quem é Cassian Andor, o protagonista da nova série da LucasFilm

Descubra quem é o personagem principal da nova produção do Universo Star Wars que chega, em breve, ao Disney+.

No dia 21 de setembro estreia, com exclusividade no Disney+, uma nova produção da Lucasfilm para o universo Star Wars: Andor. A série original se passa antes dos acontecimentos do filme Rogue One: Uma História de Star Wars (2016) e explora a jornada de Cassian Andor.



O personagem já é conhecido pelo público por estar em Rogue One. Trata-se do protagonista desta história, que fala sobre uma crescente rebelião contra o Império e dá uma perspectiva diferente dentro da saga Star Wars.

Saiba quem é Cassian Andor e como ele se torna um herói rebelde.



Quem é Cassian Andor?

Cassian Andor, interpretado pelo famoso ator mexicano Diego Luna, apareceu pela primeira vez no universo Star Wars em Rogue One como um herói importante que lutou ao lado de um improvável grupo na Aliança Rebelde.

Em uma época de rebeliões contra o Império, o capitão Cassian Andor se uniu a Jyn Erso (Felicity Jones), seu dróide K-2SO, Chirrut Îmwe (Donnie Yen) entre outros para roubar os planos da Estrela da Morte – a maior arma de destruição do Império.

Foi um momento importante na linha do tempo de Star Wars, já que reuniu personagens com desejos comuns e que fazem parte de um contexto maior, como será mostrado na nova série focada em Cassian Andor.



O que esperar de Cassian Andor na nova série?

Em Andor, o foco da trama será toda a trajetória de Cassian Andor até se tornar um herói rebelde. Os fãs descobrirão como ele se tornou um capitão destemido, perseverante e que luta sempre por justiça.

A nova produção também apresenta como sua vingança contra o Império começou e como Cassian Andor se uniu à Aliança Rebelde de forma tão dedicada, sacrificando tudo que tem.

Além de Diego Luna, que dá vida ao protagonista, a série conta também com Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. Os produtores executivos são Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg e Michelle Rejwan. E Tony Gilroy é o criador e showrunner.

Não perca essa nova aventura Star Wars: Andor estreia no dia 21 de setembro, exclusivamente no Disney+!