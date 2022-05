No aniversário de George Lucas, saiba como nasceu Star Wars

Conheça um pouco mais sobre a história da criação de uma das mais famosas sagas do cinema.



Gênio para alguns, ídolo de muitos. O roteirista, diretor e produtor norte-americano George Lucas completa 78 anos neste 14 de maio. Lucas é o nome por trás de algumas das mais importantes franquias cinematográficas, mas seu principal trabalho, sem dúvida, é Star Wars.

O que era “apenas” um filme espacial ousado acabou se tornando um fenômeno, conquistando milhares de fãs ao redor do planeta. Cerca de 45 anos depois, nove filmes e vários especiais se passaram desde que Star Wars — agora chamado Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança — estreou nos cinemas. E você, sabe como surgiu todo esse universo?







Aniversário de George Lucas: a criação de Star Wars





No início dos anos 1970, George Lucas tinha acabado de gravar Loucuras de Verão (American Graffiti) e precisava de dinheiro, uma vez que o estúdio ainda não tinha data de lançamento para a produção.

Com a ideia de fazer alguma obra sobre aventuras espaciais, ele foi atrás de outras pessoas com o mesmo interesse, a fim de conseguir criar algo novo, procurando o apoio de estúdios em Hollywood para sua ideia, mas ainda sem sucesso.

Tudo mudou de figura quando Loucuras de Verão foi finalmente lançado, em 1973. Ganhador do Globo de Ouro® de Melhor Filme de Comédia ou Musical e com cinco indicações ao Oscar®, o sucesso do filme deu a George Lucas o respaldo que ele precisava para levar seu projeto adiante.

Entre 1973 e 1974, Lucas desenvolveu o roteiro de Star Wars. Além de ser uma aventura espacial, o conceito original mostrava um pai e seus filhos gêmeos – e esse relacionamento seria o coração da história.







Aniversário de George Lucas: como nasceu Star Wars





O primeiro rascunho era bastante longo, o que resultaria em um filme com cerca de seis horas de duração. E o estúdio que tinha se interessado no filme acabou recusando a ideia. Lucas, então, propôs dividir o filme em três partes, cada uma com duração menor, claro.

Como forma de gerar interesse financeiro no projeto, George Lucas abriu mão de seu salário como diretor em troca de 40% da bilheteria do filme e de todos os direitos de merchandising e da produção de possíveis sequências.

Foi assim que ele passou a se dedicar ao primeiro filme, Star Wars, mostrando-se, inclusive, bastante influenciado pelo diretor japonês Akira Kurosawa. Também estavam na lista de inspirações de Lucas produções como Flash Gordon, e livros como “John Carter” (de Edgar Rice Burroughs) e “Duna” (de Frank Herbert).

Desde o início, o criador já quis assinalar que aquele era o primeiro episódio. Porém, como o estúdio não queria se comprometer com uma sequência, isso não foi permitido nas telas. Sem a certeza de uma continuação, George Lucas achava que, se o primeiro filme fosse bem nos cinemas, poderia fazer os demais. E ele estava certo: o primeiro Star Wars não somente quebrou recordes de bilheteria da época, como ganhou sete prêmios Oscar®.

Depois disso, o resto é história.

