Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis: conheça os personagens da nova série da Marvel

Descubra quem são os aliados e vilões que a advogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany) terá ao seu lado na nova série da Marvel Studios.

Prepare-se porque, a partir de 18 de agosto, tudo ficará mais verde com a estreia de Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis, a série original da Marvel Studios que pode ser vista exclusivamente no Disney+.

Descubra quem são os novos e antigos personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que farão parte dos nove episódios que compõem a série e conheça um pouco mais sobre eles.



Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Estreia 18 de agosto | Disney+

Quem é quem em Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis

- Tatiana Maslany é Jennifer Walters, a Mulher-Hulk: uma advogada especializada em casos jurídicos de “super humanos”, que vê sua vida se complicar quando descobre que agora ela também é uma super-heroína verde.

- Mark Ruffalo é Bruce Banner/O Incrível Hulk: cientista que se torna o gigante verde, forte e enfurecido e que é um membro-fundador dos Vingadores retorna à cena na série depois dos últimos acontecimentos da Saga do Universo. Hulk reaparece como o primo de Jennifer Walters.

- O ator inglês Tim Roth é Emil Blonsky/O Abominável: Bruce Banner enfrentou este soldado de guerra em O Incrível Hulk (2008). Embora eles compartilhem um destino semelhante (ambos se transformam em criaturas poderosas), Emil Blonsky retorna para enfrentar Hulk mais uma vez.

- Benedict Wong retoma seu personagem Wong: este poderoso feiticeiro não lida apenas com os inimigos do Doutor Estranho, Homem-Aranha ou Shang-Chi, mas também é responsável pelo cuidado e proteção do Kamar-Taj de futuras ameaças do mal.

- A atriz Jameela Jamil é Titania: a vilã, conhecida pelos fãs dos quadrinhos da Marvel é a poderosa rival que Jennifer Walters enfrentará.

O elenco de Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis também conta com por Ginger Gonzaga (como Nikki Ramos), Josh Segarra (como Pug) e Drew Matthews (como Dennis Bukowski).

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!