Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem nova data de lançamento na Disney+

A série da Marvel Studios, estrelada por Tatiana Maslany, chega em breve ao serviço de streaming. Veja todos os detalhes!

A série original Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é a próxima estreia em live-action da Marvel Studios no Disney+. Protagonizada pela advogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany), a produção marca o retorno do Incrível Hulk (Mark Ruffalo).

A obra também traz grandes surpresas para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A produção ganhou uma nova data de estreia no streaming: 18 de agosto.

A seguir, veja tudo o que é preciso saber sobre Mulher-Hulk: Defensora de Heróis antes de sua estreia:

Sobre o que é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis?

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha Jennifer Walters, advogada especializada em casos legais focados em super-humanos.

Mostra também o desafio de equilibrar sua complicada vida com as responsabilidades de também ser uma super-heroína – verde e medindo 1,80 m de altura.



Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Trailer 2 Oficial Legendado | Disney+

O elenco de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Nesta divertida série de comédia, veteranos do UCM retornam para acompanhar Jennifer Walters. Além de Mark Ruffalo, nomes como Tim Roth (Emil Blonsky/Abominação) e Benedict Wong (Wong) estão confirmados.

Além disso, o elenco ainda inclui Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Dirigida por Kat Coiro e Anu Valia, e com Jessica Gao como roteirista principal, a produção promete grandes surpresas a cada capítulo.

Quando Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia e onde assistir online?

Com nove episódios ao todo, Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 18 de agosto. Agende a nova data e não perca as novas aventuras da Marvel Studios!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a página Marvel Insider!