Os Vingadores: quem são eles e quais são seus poderes

Saiba mais sobre os membros fundadores da equipe que enfrentou inimigos poderosos no Universo Cinematográfico Marvel.



O filme The Avengers: os Vingadores apresenta os seis membros iniciais da famosa equipe de super-heróis: Homem de Ferro/Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Incrível Hulk/Bruce Banner (Mark Ruffalo), Capitão América/Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Viúva Negra/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Gavião Arqueiro /Clint Barton (Jeremy Lee Renner).



Nick Fury (Samuel L. Jackson) foi o autor da iniciativa “Vingadores”. O diretor da S.H.I.E.L.D. teve a ideia de reunir os super-heróis mais poderosos da Terra para serem a primeira linha de defesa do planeta contra as ameaças mais poderosas do universo.

Após os eventos que ocorrem em títulos subsequentes — Vingadores: Era de Ultron, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato — a equipe ganhou novos membros e aliados para enfrentar inimigos poderosos.







Na lista, estão personagens como Falcão/Sam Wilson (Anthony Mackie), Feiticeira Escarlate/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e o androide Visão (Paul Bettany), Homem-Formiga/Scott Lang (Paul Rudd), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), o Príncipe T'Challa de Wakanda/Pantera Negra (Chadwick Boseman), Homem-Aranha/Peter Parker (Tom Holland), Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Star Lord (Chris Pratt), dentre outros.

Em abril deste ano, a saga Vingadores comemorou 10 anos desde a estreia do primeiro filme. O grupo de super-heróis mostrou ao público que, mesmo com seus pontos fortes e fracos, até o inimigo mais poderoso pode ser derrotado se o trabalho for feito em equipe. Portanto, a seguir, relembre quem são e quais poderes têm os membros iniciais de Os Vingadores.







Quem é o Homem de Ferro e quais são seus poderes?





Tony Stark (Homem de Ferro) é um gênio e bilionário que usa suas habilidades e inteligência para desenvolver armas de alta tecnologia. Confiante, costuma transmitir um ar de arrogância, mas conquista a todos com seu humor particular e bom coração.





Quem é o Hulk e quais são seus poderes?





O incrível Hulk surge após o cientista Bruce Banner ter sido exposto acidentalmente a uma alta concentração de raios gama. Bruce é apresentado como alguém tranquilo e de boas maneiras que, quando provocado, se transforma em uma criatura de força e raiva incontroláveis.







Quem é Thor e quais são seus poderes?





Filho de Odin, o Deus do Trovão usa suas habilidades para controlar as forças da natureza e proteger Asgard (seu planeta natal), a Terra e todos os Nove Reinos. Para isso, ele tem a força de seu Mjolnir, um poderoso martelo que seu pai, o Rei de Asgard, lhe deu. Com grande força e resistência, é leal aos seus princípios e aos seus companheiros.





Quem é o Capitão América e quais são seus poderes?





Steve Rogers, o primeiro Vingador, é o líder da equipe. Ele é um militar que participou do projeto Super-Soldado do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Possui extrema força, resistência, velocidade e reflexos rápidos. Nick Fury o convida para fazer parte da equipe após o super-herói passar décadas preso no gelo.







Quem é a Viúva Negra e quais são seus poderes?





Treinada desde jovem para se tornar uma assassina perspicaz, Natasha Romanoff deixou seus mestres para trás e decidiu juntar-se aos "mocinhos" a partir do momento que entra para Os Vingadores. Apesar de não ter poderes sobre-humanos, ela tem habilidades em artes marciais e tem grande destreza, força e agilidade.





Quem é o Gavião Arqueiro e quais são seus poderes?





Exímio atirador e lutador, Clint Barton já fazia parte da S.H.I.E.L.D quando Nick Fury decidiu convidá-lo para se juntar aos Vingadores. Grande amigo de Natasha Romanoff, foi ele quem a convidou para integrar o grupo de super-heróis.