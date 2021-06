Viúva Negra se prepara para sua chegada às telas

A heroína da Marvel ainda tem muito para contar



O filme solo da Viúva Negra está cada vez mais próximo de estrear e é um bom momento para rever as aventuras da personagem no MCU. Natasha Romanoff apareceu pela primeira vez ao lado de Tony Stark em Homem de Ferro 2 e sua segunda missão foi em Os Vingadores, fechando a Fase 1. Tanto Scarlett Johansson quanto os outros Vingadores possuem tatuagens para comemorar este grande momento.



Mais tarde, em Capitão América e o Soldado Invernal, ela foi vista com outro visual; em Vingadores: Era de Ultron, aprendemos muito mais sobre seu passado e suas origens como agente de um programa especial de espionagem e seu tempo na Rússia. Tudo isso é explorado em Viúva Negra, o filme ambientado depois de Capitão América: Guerra Civil e antes de Vingadores: Guerra Infinita, com Natasha fugindo da lei e explorando seu passado.







Viúva Negra: Marvel Studios - Trailer Oficial Legendado





Em meio a tantos filmes de super-heróis, Scarlett Johansson, foi vencedora de vários prêmios e dublou Kaa em Mogli: O Menino Lobo. Viúva Negra também conta com um elenco de estrelas: a vencedora do Oscar Rachel Weisz, recentemente indicada por seu trabalho em A Favorita, e Florence Pugh, também indicada como Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em Adoráveis Mulheres, compõem as protagonistas. David Harbor, conhecido por seu trabalho em Stranger Things, completa a equipe de heróis.



A Viúva Negra foi criada nas páginas de Tales of Suspense em 1964, por Stan Lee, Don Rico e Don Heck. Até hoje, Natasha estrelou romances, séries animadas de televisão e muitos videogames, além de seus quadrinhos cheios de ação e histórias de espionagem.





Viúva Negra

Viúva Negra será lançado em 9 de julho nos cinemas de todo o mundo e no Disney+ pelo Premier Access. Loki torna a espera mais tolerável com um novo episódio toda quarta-feira e, posteriormente, Eternos e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis também chegarão para fechar o ano. Claro, as primeiras temporadas completas de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal também podem ser revividas no serviço de streaming por assinatura.



Para ver o conteúdo adicional, acesse disney.com.br/filmes/viuva-negra