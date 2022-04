Cavaleiro da Lua: quais as diferenças entre Steven Grant e Marc Spector?

Entenda as principais diferenças entre essas duas personalidades. Cuidado: O conteúdo a seguir contém spoilers!







Foi dado início à mais nova aventura da Marvel Studios. A série Cavaleiro da Lua (Moon Knight) estreou com sucesso exclusivamente no Disney+. E, logo em seu primeiro episódio você descobre que Steven Grant (Oscar Isaac), “divide” seu corpo com Marc Spector por sofrer de desordem dissociativa de identidade.

Não demora muito até que fique claro que isso é basicamente a única coisa que os dois têm em comum. Então, confira a seguir as principais diferenças entre as duas personalidades.









Steven Grant: a personalidade doce e gentil do Cavaleiro da Lua





Educado, tímido e um tanto quanto desastrado: assim o público conhece Steven Grant logo nos primeiros minutos da série, acordando com o pé algemado à cama. Ou seja, é possível adicionar à sua lista de características que ele também é um pouco estranho, fora do comum. Mas Grant também é inteligente e profundo admirador do Egito antigo.

Nas palavras do ganhador do Globo® de Ouro Oscar Isaac, o personagem é mais do que isso: “Steven é totalmente sincero e diz o que vê. Muitas vezes, ele é engraçado, mas não para si mesmo porque não sabe que está sendo engraçado. Há um constrangimento social real nele. Grant não tem as habilidades sociais que seu alter ego, Marc Spector, possui. Steven não é violento, não come carne e se preocupa com as pessoas. Ele também quer se conectar.”









Marc Spector: a personalidade implacável do Cavaleiro da Lua





Já Marc Spect é o completo oposto de Steven Grant. Ele é um ex-mercenário que não tem problemas em partir para a briga. Spector também é o brutal avatar de Konshu, o autoproclamado deus da vingança, que é descrito ainda como o deus egípcio da Lua.









O que é a Desordem Dissociativa de Identidade mostrada em Cavaleiro da Lua





Em Cavaleiro da Lua, Steven sofre com a chamada Desordem Dissociativa de Identidade. Ou seja, ele tem uma espécie de dupla personalidade. Para tratar corretamente do assunto, a série teve consultoria do Dr. Paul Puri, psiquiatra certificado e professor-assistente clínico na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), e ex-presidente da UCLA Psychiatric Clinical Faculty Association.

Dr. Puri atuou junto à equipe em relação aos aspectos da desordem, ajudando tanto os atores quanto os criadores a entenderem o transtorno e suas implicações.