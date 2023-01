Os 5 grandes filmes lançados pela Disney em 2022

Marvel, Pixar e Disney fizeram o público vibrar com grandes produções cinematográficas. Descubra quais você pode assistir no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O ano de 2022 foi muito especial pela volta efetiva do público aos cinemas. Nos últimos 12 meses, algumas das grandes produções da Marvel, Pixar e Walt Disney Studios na telona, ​​e muitas delas já estão disponíveis no Disney+.

Confira os principais filmes da Disney lançados em 2022:

Quais foram os lançamentos da Marvel em 2022?





2022 foi um ano cheio de ação e aventura para os Estúdios Marvel, que começou com a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No segundo filme sobre o Doutor Estranho, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) se une a America Chavez e a seu fiel amigo Wong para lutar contra uma ameaça inimaginável: Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate.





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem várias participações especiais, foi lançado em maio nos cinemas e chegou em junho ao Disney+. O filme precedeu Thor: Amor e Trovão, que primeiro fez sucesso nos cinemas e estreou em setembro no streaming.

O novo filme do Deus do Trovão trouxe também os Guardiões da Galáxia e Jane Foster (Poderosa Thor, vivida pela atriz Natalie Portman), que voltou para se juntar a seu ex e derrotar Gorr, O Carniceiro dos Deuses, interpretado por Christian Bale.





E a Marvel lançou mais no final do ano, o aguardado filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa reúne grandes personagens já conhecidos do público e traz outros novos em uma emocionante produção que homenageia o ator Chadwick Boseman.





Quais foram os lançamentos da Pixar e do Walt Disney Studios em 2022?





A Pixar Animation Studios voltou aos cinemas pela primeira vez em dois anos com Lightyear, o filme em que o público é apresentado à história de Buzz Lightyear, o astronauta que inspirou o boneco famoso na franquia Toy Story.

Uma das grandes novidades do longa foi a participação do ator Chris Evans, o ex-Capitão América da Marvel Studios, que deu voz ao personagem Buzz na versão original em inglês de Lightyear – que estreou em agosto no Disney+.





Por sua vez, a Walt Disney Animation Studios trouxe-nos Mundo Estranho a nova animação de ficção dirigida por Don Hall. A trama acontece em uma terra chamada Avalonia, o filme segue os Clades, uma família de exploradores que devem deixar suas diferenças de lado para embarcar em uma jornada para uma terra misteriosa.





Quais os principais lançamentos da Disney nos cinemas em 2023?





O ano de 2023 para a Disney terá nostalgia e emoções. Afinal, nesse ano se comemora o centenário, o aguardado Disney 100. Entre as produções mais aguardadas está A Pequena Sereia, o próximo filme live-action do Walt Disney Studios estrelado por Halle Bailey.

Além disso, a Pixar está finalizando a sua nova animação Elementos, uma história de amor impossível entre dois elementos muito diferentes: o fogo e a água.





Já a Marvel Studios, por sua vez, nos promete um ano incrível com Guardiões da Galáxia Vol. 3, As Marvels e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Hora de descobrir o que nos espera na próxima fase do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)!