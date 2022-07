Saiba tudo sobre Gorr, o vilão de Thor: Amor e Trovão

Descubra tudo sobre Gorr, o antagonista de Thor na nova produção da Marvel, vivido por Christian Bale. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A mais nova produção dos Estúdios Marvel, Thor: Amor e Trovão, chegou aos cinemas no dia 7 de julho. O filme é dirigido pelo aclamado diretor Taika Waititi, responsável por Thor: Ragnarok (2017).

O quarto filme protagonizado por Thor Odinson (Chris Hemsworth) traz personagens bem conhecidos pelos fãs, como Valquíria (Tessa Thompson), Jane Foster (Natalie Portman) e Korg (vivido pelo próprio Taika Waititi). E apresenta um novo e aterrorizante vilão: Gorr – interpretado de maneira visceral pelo ator inglês Christian Bale.

Christian Bale faz sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) na pele do antagonista de Thor no novo filme como Gorr, também conhecido como o Carniceiro dos Deuses. Saiba mais sobre a origem do vilão e como ele se tornou um ser vingativo e poderoso, capaz de ameaçar e matar deuses.







Thor: Amor e Trovão: quem é Gorr?





Gorr apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 2012, chegando às telas com uma personalidade bem próxima a das HQs. Ele é um personagem sofrido, mas que por boa parte da vida acreditava fielmente nos deuses e na benevolência deles.

No entanto, um trágico acontecimento fez com que ele mudasse de atitude diante dos deuses. Gorr perdeu toda a sua família, ficando somente com uma filha, a quem tenta proteger da fome e da seca no deserto onde estão. Mesmo assim, o futuro vilão vê a filha morrer de fome em seus braços e fica revoltado, cheio de raiva contra os deuses.

Depois de presenciar, ao longo dos anos, grandes tragédias como terremotos, secas, enchentes, fome, mortes e destruição ele deixa de acreditar nos deuses que deveriam proteger as pessoas. Ele, então, se transforma no Carniceiro dos Deuses e começa uma missão sanguinária: a de eliminar todos os deuses da galáxia.









Thor: Amor e Trovão: como Gorr adquiriu seus poderes





Em Thor: Amor e Trovão, Gorr caminha sem destino até avistar uma espécie de oásis no meio deserto, com árvores e lagos depois de enterrar sua própria filha e perder todos de sua família.

É neste momento que ele dá de cara com um dos deuses a quem reverenciava e pedia ajuda por anos; revoltado com o que ocorreu, Gorr o responsabiliza por todo o seu sofrimento.

O Deus em questão acabava de lutar com um ser alienígena malígno, que mesmo quase morrendo consegue passar para Gorr uma substância desconhecida e também sua espada, a poderosa e sombria Necroespada (uma arma lendária do mal, capaz de matar deuses). É assim que Gorr mata seu primeiro Deus.

Gorr se transforma, então, em um vilão assim que se apodera da espada e imediatamente sente o poder da arma impregnar seu corpo. Ele reúne a força e raiva necessárias para cumprir a missão que coloca para si mesmo: acabar com todos os deuses do Universo – se tornando, de uma vez, o Carniceiro dos Deuses.





Thor: Amor e Trovão: quem é a filha de Gorr?





Apesar de estar presente apenas por alguns minutos no filme, a filha de Gorr é, em muitos aspectos, o coração desta história. Interpretada por India Rose Hemsworth, filha de Chris Hemsworth, a herdeira de Gorr morre nos braços do pai, logo no início de Thor: Amor e Trovão,

Mas a menina volta a aparecer em um momento-chave da história, quando Gorr alcança a Eternidade e escolhe trazer sua filha novamente à vida. Ele pede justamente para Thor cuidar da criança, porque sabe que está morrendo sem a força da Necroespada, que foi destruída pela Poderosa Thor.







