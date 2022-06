3 fatos sobre a Poderosa Thor de Natalie Portman em Thor: Amor e Trovão

Saiba mais sobre as novas responsabilidades de Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, agora que virou uma super-heroína em Thor: Amor e Trovão.

O longa Thor: Amor e Trovão estreia no dia 7 de julho nos cinemas de todo o mundo. Dirigido por Taika Waititi, o filme segue Thor (Chris Hemsworth) em uma nova aventura na qual a autodescoberta terá um papel fundamental após sua última aparição em Vingadores: Ultimato.

Nesta produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o Deus do Trovão vê sua “aposentadoria” ser interrompida por Gorr, o Carniceiro dos Deuses (vivido por Christian Bale), que quer eliminar todos os deuses do universo.

Os superpoderes de Thor não serão suficientes para derrotar essa nova ameaça. Então, ele recorre a antigos aliados como Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi), mas terá uma grande surpresa ao descobrir que sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie Portman), agora empunha o Mjolnir, seu martelo mágico, e se tornou a Poderosa Thor.

A seguir, descubra três fatos para ter em mente sobre esse novo personagem antes de ver a estreia no longa-metragem da Marvel Studios:







Thor - Amor e Trovão: as origens de Jane Foster





Jane Foster é apresentada ao público em Thor (2011). No longa, a astrônoma e astrofísica conhece o Deus do Trovão quando ele é banido por seu pai, Odin, para viver na Terra.

Durante o tempo em que Thor permanece na Terra, ambos se apaixonam, embora o protagonista deixe a namorada, abruptamente, para resolver o conflito que eclodiu em Asgard envolvendo seu irmão, Loki (Tom Hiddleston).

Foster retorna em Thor: O Mundo Sombrio (2013), quando a vida de Jane está em perigo após entrar em contato com o Éter — que contém a Joia da Realidade, uma das Joias do Infinito. Na ocasião, ela se reencontra com seu amado, conhece Asgard e é salva após uma longa batalha contra Malekith (Christopher Eccleston) e os Elfos Negros.









Thor - Amor e Trovão: a separação de Thor e Jane Foster





As razões da separação de Thor e Jane nunca foram reveladas, mas o casal termina seu relacionamento conturbado após os eventos de Thor: O Mundo Sombrio.

Mas esse assunto não resolvido virá à tona novamente em Thor: Amor e Trovão, pois Foster volta à vida do Deus do Trovão com um papel mais do que significativo para os desafios que ele precisa enfrentar.









Thor - Amor e Trovão: Jane Foster se une a Thor no campo de batalha







Como visto no trailer do novo filme da UCM, Jane Foster consegue empunhar o Mjolnir, o martelo mágico de Thor. Vale a pena lembrar que somente pessoas dignas conseguem fazer isso. Além de Thor, esta condição só foi cumprida pelo Capitão América em Vingadores: Ultimato.







Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption



Desta forma, Jane se torna a Poderosa Thor, e está pronta para defender os habitantes de Asgard junto ao Deus do Trovão em uma batalha épica contra Gorr, o Carniceiro dos Deuses.