A incrível transformação de Christian Bale em Gorr, o vilão de Thor: Amor e Trovão

O quarto filme protagonizado por Thor Odinson, Thor: Amor e Trovão, chegou aos cinemas no dia 7 de julho. Dirigido por Taika Waititi, o responsável pelo sucesso de Thor: Ragnarok (2017), a nova produção traz personagens já conhecidos do público, como Valquíria (Tessa Thompson), Jane Foster (Natalie Portman) e Korg (Taika Waititi), mas também apresenta novidades, como o vilão Gorr.

O ator inglês Christian Bale faz sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) na pele do antagonista de Thor no novo filme, ele é Gorr: o Carniceiro dos Deuses. Para encarar o personagem, Bale teve que passar por transformações físicas e horas de maquiagem para se transformar no terrível Gorr.

O personagem acredita fielmente nos deuses e crê na benevolência deles. Mas depois de presenciar, ao longo dos anos, grandes tragédias, fome, mortes e destruição, Gorr fica descrente, revoltado e cheio de raiva. Ele, então, começa uma missão sanguinária: eliminar todos os deuses da galáxia.







O ator Christian Bale é conhecido por passar por grandes mudanças para interpretar diferentes tipos de papéis. Ele já ganhou e perdeu peso, mudou de estilo de cabelo… Mas nada foi tão radical quanto as transformações que Bale se submeteu para viver o vilão Gorr em Thor: Amor e Trovão.

Christian Bale inicialmente emagreceu bastante e raspou o cabelo para ser Gorr – que é um homem sobrevivente de tragédias e, por isso, muito debilitado fisicamente. Mas como não poderia raspar sempre o cabelo a cada refilmagem, a equipe de maquiagem criou uma prótese de uma careca para Bale usar nas cenas.

Ele também usou unhas compridas, o que foi uma das coisas mais difíceis para o ator. “Isso me tornou completamente incapaz de tudo. Eu me peguei pensando: ‘Acho que não consigo andar e nem comer porque tenho unhas compridas’. Tentava digitar e não conseguia fazer nada”, disse Christian ao site norte-americano Deadline.

Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter, Christian Bale contou que passava por quase quatro horas de maquiagem para criar a aparência exata de Gorr.

A equipe de maquiagem foi construindo essa transformação aos poucos até chegar no visual que queriam para o personagem. Ele ainda afirmou que se inspirou no clássico vampiro Nosferatu para criar o seu Gorr.







