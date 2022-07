Antes de curtir as novas aventuras do Deus do Trovão no cinema, conheça cada um dos personagens que estão no novo filme da Marvel Studios.

Os fãs dos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), e principalmente os fãs do Deus do Trovão, têm uma data muito especial esta semana já que Thor: Amor e Trovão estreia nos cinemas brasileiros no dia 7 de julho, quinta-feira.

Novamente sob a direção de Taika Waititi, que foi o responsável pelo sucesso de Thor: Ragnarok (2017), o filme traz Thor Odinson de volta em uma nova e desafiadora aventura intergaláctica.

Para se preparar para essa grande estreia, é possível ver todos os filmes de Thor e os demais da Marvel Studios com o super-herói no Disney+, e conhecer mais sobre os personagens que estão confirmados na nova produção. Confira a seguir quem é quem em Thor: Amor e Trovão.









O elenco de Thor – Amor e Trovão: Chris Hemsworth





Novamente o ator australiano Chris Hemsworth dá vida a Thor Odinson neste longa-metragem que traz o personagem em um novo momento, após o super-herói amadurecer depois de ter passado pelos acontecimentos em Asgard e na Terra.

O elenco de Thor - Amor e Trovão: Natalie Portman





A atriz interpreta, mais uma vez, Jane Foster, a prestigiada astrofísica que conheceu o protagonista quando ele foi enviado para a Terra por Odin em Thor (2011). Os dois se tornaram um casal e Foster teve sua última aparição em Thor: O Mundo Sombrio (2013) para depois se separa dele.

O elenco de Thor - Amor e Trovão: Christian Bale





Em seu primeiro papel no UCM, o premiado ator inglês Christian Bale interpreta um dos vilões mais aterrorizantes da Marvel. Ele é Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

O elenco de Thor - Amor e Trovão: Tessa Thompson





Tessa Thompson retorna aos filmes de Thor com sua personagem Valquíria, a última sobrevivente de um grupo de guerreiras asgardianas, que foi coroada Rainha de Nova Asgard pelo próprio Deus do Trovão. Ela desfruta de um presente pacífico na cidade costeira onde se estabeleceu com os asgardianos que sobreviveram ao Ragnarok.

O elenco de Thor - Amor e Trovão: Russell Crowe





O ator Russell Crowe é Zeus, o poderoso rei dos deuses, em Thor: Amor e Trovão. A divindade suprema passa seus dias entre prazeres e excessos, por isso é difícil para ele aceitar a ajuda solicitada pelo super-herói para acabar com Gorr.

O elenco de Thor - Amor e Trovão: Taika Waititi





Além de dirigir o filme, Taika Waititi interpreta Korg, o amigável guerreiro Kronan que Thor conheceu em Sakaar. Fiel aliado do super-herói após receber sua ajuda para escapar daquele planeta, ele não hesita em estar do seu lado novamente para lutar contra Gorr.

Taika usa um traje especial que, com efeitos especiais, consegue dar realismo ao personagem. “Acho que o legal de Korg, comparado a todos esses outros personagens evoluindo e mudando e assumindo trabalhos diferentes, é que ele não mudou nada”, disse Waititi.