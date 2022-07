Os 5 pontos-chaves do retorno de Thor

Relembre alguns fatos importantes sobre o filho de Odin antes de vê-lo em Thor: Amor e Trovão, novo filme da Marvel Studios.

Em Thor: Amor e Trovão, Thor Odinson (Chris Hemsworth) é forçado a deixar a sua “aposentadoria” devido a uma perigosa ameaça para toda a galáxia: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale). Depois de todas as batalhas por que passou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o super-herói não tem escolha a não ser recorrer a seus aliados para derrotar o terrível vilão.

Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e Jane Foster (Natalie Portman), que agora se tornou a Poderosa Thor graças ao poder do martelo Mjolnir, juntam-se a Thor no campo de batalha em uma aventura sem precedentes.

O longa está com estreia marcada para o dia 7 de julho nos principais cinemas do Brasil. Então, depois de comprar seus ingressos para ver o novo filme — a pré-venda já está disponível no site da Disney Brasil — confira estes cinco pontos-chave para saber o que esperar do Deus do Trovão nesta nova história.





Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption



1)Thor estabeleceu um recorde dentro do UCM





Com a estreia desta nova longa-metragem, Thor torna-se o super-herói que protagonizou mais filmes no UCM. Desta forma, o filho de Odin se torna um marco dentro da franquia, com quatro títulos sob sua liderança: Thor (2011), Thor: Mundo Sombrio (2013), Thor: Ragnarok (2017) e Thor: Amor e Trovão (2022).

Chris Hemsworth garantiu que, como ator, estava comprometido em explorar e evoluir em seu papel. “Senti uma pressão enorme. Por enquanto, Thor é o único personagem a liderar um quarto filme, e eu queria fazer algo diferente. Eu sempre quero fazer o meu melhor para o personagem", afirmou.







2) Os altos e baixos de Thor mudaram para sua imagem





Não há dúvida de que Thor Odinson não é o mesmo desde sua primeira aparição em 2011. A equipe criativa da Marvel Studios mostrou o super-herói em diferentes facetas, que permitiram que ele fosse conhecido com maior profundidade.

Depois de ter enfrentado vitórias e derrotas, o Deus do Trovão ficou mais sábio e se afastou daquela imagem arrogante e impulsiva que tinha, quando Odin decidiu bani-lo para a Terra por seu comportamento imprudente.

Thor foi visto pela última vez em Vingadores: Ultimato, em que foi possível notar uma grande mudança no personagem após sua derrota para Thanos. E mesmo que os Vingadores tenham saído vitoriosos, não há como dizer como a vida desse super-herói continuou — até agora.

“Ele ainda não sabe realmente quem é ou qual é o seu lugar no universo. Então, decide que precisa tirar um tempo para si mesmo”, explicou Hemsworth sobre a “aposentadoria” que seu personagem assumiu em Thor: Amor e Trovão.







3) O romance entre Thor e Jane Foster retorna com mais revelações





Definitivamente, o amor é um componente central na nova produção da Marvel Studios. Nesse sentido, o produtor Brad Winderbaum resumiu o principal conflito de Thor com suas emoções: “A maioria das pessoas que tentam se encontrar estão fugindo de alguma coisa. O que Thor está fugindo é do amor porque, em sua experiência, todos que ele ama morrem. Ele acha que está amaldiçoado."

O produtor ainda destacou que “Thor é um personagem muito existencial, e uma das coisas que o público verá em Thor: Amor e Trovão é que ele não é apenas um super-herói engraçado, que sai de situações usando sua inteligência e carisma, mas um cara que se sente muito profundamente”.

Para quem ficou com saudades de ver Jane Foster em Thor: Ragnarok, fique tranquilo que ela volta à vida do super-herói no novo filme. Um reencontro que, sem dúvida, trará novas revelações sobre sua separação e também sobre seu futuro.







4) Gorr, o Carniceiro dos Deuses deixa Thor em apuros





Loki, Malekith, Hela e até o próprio Thanos são alguns dos vilões que Thor enfrentou no MCU. No entanto, a batalha sobe para outro nível quando o inimigo é Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

“Precisávamos dar um passo além de Hela e encontrar um vilão ainda mais imponente. E encontramos isso em Gorr, interpretado pelo notável Christian Bale”, disse o diretor do filme Taika Waititi.







5)Thor se expande para além de Asgard e da Terra





A maioria das aventuras anteriores de Thor ocorreu em Asgard e na Terra. Embora na batalha épica contra Thanos ele tenha viajado para outros planetas, em Thor: Amor e Trovão ele expandirá seus horizontes por toda a galáxia à medida que descobre novos mundos.

Sobre isso, Taika Waititi comentou: “Queríamos dobrar o quão vibrantes e loucos são os mundos e situações em que colocamos Thor. Quando você está lidando com um viking no espaço sideral, se você aceitar essa combinação incrível como a que impulsiona a história, você realmente só está limitado pela sua imaginação."