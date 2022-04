Descubra as habilidades do Deus da Mentira, um dos vilões mais temidos da Marvel Studios.





Loki, o vilão que tem sua própria série no Disney+, é um dos personagens mais poderosos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Isso se deve à sua ampla gama de habilidades ao confrontar seus inimigos.

O Deus das Mentiras, que ainda aparece nos filmes Thor (2011), Os Vingadores (2012), Thor: O Mundo Sombrio (2013), Thor: Ragnarok (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), liberou todo o seu potencial no campo de batalha e provou ser um guerreiro difícil de vencer. Então, descubra quais são os poderes de Loki a seguir!







Poderes de Loki: manuseio de energia

Várias são as habilidades de Loki relacionadas à manipulação de Energia. Entre elas, o personagem é capaz de realizar projeções astrais, mudar sua aparência, hipnotizar pessoas, criar explosões de energia, levitar, criocinese (manipular o frio e o gelo), telecinese (manipular objetos com a mente) e teletransporte.



Poderes de Loki: telepatia

O Deus da Mentira pode se conectar com outros telepaticamente. Com isso, ele se torna capaz de ver as memórias de seus inimigos. Ele também tem a habilidade de imbuir significados místicos a objetos e mesmo criar fendas entre as diferentes dimensões.



Poderes de Loki: inteligência

Como um poderoso mestre da manipulação e do engano, Loki é extremamente inteligente. Ele ainda detém grande conhecimento e habilidades em manejar artefatos místicos e lidar com tecnologias tanto humanas quanto alienígenas.







Poderes de Loki: manipulação

Somando suas habilidades de telepatia e sua grande inteligência, não é difícil imaginar que manipular pessoas também seja um dos poderes do vilão. Loki é capaz de distorcer fatos e eventos a seu favor.





Poderes de Loki: combate

Além de tudo, Loki também é excelente quando o assunto é confronto. Ele empunha com destreza adagas e facas. O vilão consegue manejar com destreza outras armas como um cetro Chitauri, a lança Gungnir de Odin e até mesmo a Joia do Infinito Tesseract.