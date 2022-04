America Chavez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: o que saber antes da estreia

Interpretada por Xochitl Gomez, a jovem com poderes extraordinários faz parte do novo filme da Marvel Studios que chegará aos cinemas brasileiros em maio.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) desbloqueia o Multiverso e expande seus limites mais do que nunca. Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, embarca em uma jornada ao desconhecido, com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, para enfrentar um misterioso adversário.

Uma de suas novas parceiras nessa aventura é America Chavez (Xochitl Gomez), que se tornou um dos personagens mais queridos pelos fãs da Marvel nos quadrinhos. Saiba mais sobre a jovem que pode viajar para outros universos.







America Chavez aparece em Marvel Rising: Secret Warriors





No filme de animação Marvel Rising: Secret Warriors, disponível no Disney+, America Chavez é levada por seu passado doloroso a revidar os acontecimentos ruins que aconteceram com ela para tentar ser melhor que o resto das pessoas.

Forte e independente, a jovem rejeita as ordens do líder do grupo e acaba sendo a mais distante do resto da equipe de adolescentes super-poderosos, mas ela sempre se junta às batalhas também para mostrar a si mesma do que é capaz.







Os poderes de America Chavez





America Chavez possui velocidade, resistência e força super-humanas. Como se isso não bastasse, ela também tem o poder de voar. Independentemente dessa habilidade, seu poder mais impressionante é a capacidade de abrir portais interdimensionais.







Quem compõe o elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





Dirigido por Sam Raimi, o filme traz novamente Benedict Cumberbatch no papel de Doutor Estranho. E o elenco inclui Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) e Xochitl Gómez (América Chávez).









Descubra mais ação, magia e aventura em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia em 5 de maio de 2022 nos cinemas, mas sua pré-estreia será em 4 de maio no Brasil. A venda antecipada de ingressos já começou em 6 de abril e segue disponível para quem já quiser garantir a sua entrada!

Enquanto você espera pela estreia do novo filme da Marvel Studios, lembre-se de que você pode curtir Doutor Estranho no Disney+.