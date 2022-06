Doutor Estranho traz o multiverso da loucura para o Disney+

Benedict Cumberbatch retorna à ação no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia 22 de junho na plataforma.

Enquanto os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) continuam aproveitando os novos episódios de Ms. Marvel, eles também poderão reviver uma das mais recentes aventuras cinematográficas deste ano do conforto de sua poltrona. Depois de fazer enorme sucesso nos cinemas, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estará disponível no Disney+ a partir de 22 de junho, para que você veja e reveja quantas vezes quiser.

Se você não viu Stephen Strange nos cinemas, não se preocupe, não vamos arruinar nenhuma surpresa. No novo filme da Marvel Studios, o mestre das artes místicas encontra a América Chávez, uma garota que tem a capacidade de viajar entre universos. Infelizmente, esse enorme poder está fora de controle, enquanto é perseguida por um demônio sinistro que não descansará até conseguir o que quer.

Doutor Estranho enfrenta novas ameaças ao explorar o multiverso como nunca fez antes, mas ele também descobrirá algumas coisas sobre si que acreditava ter perdido completamente. É claro que ele não fará isso sozinho, mas terá a ajuda de América, Wong e outros aliados que cruzarão seu caminho para descobrir a verdade por trás do que poderia acabar com o multiverso para sempre.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: novas aventuras





Essas aventuras através dos universos abrem as portas para a incorporação de versões alternativas de heróis conhecidos e muitas surpresas ideais para os fãs, seja procurando algo emocional ou simplesmente algo que os faça aplaudir na frente da tela. Seja pelas participações especiais, as reviravoltas da trama, as cenas de ação chocantes ou a direção do lendário Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o encontro ideal com o UCM.

Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen juntam suas forças para trazer uma das histórias mais intensas do UCM, com muita ação e até elementos de terror nunca vistos. Além disso, o multiverso ainda está se expandindo graças às já clássicas cenas pós-crédito, que abrem o jogo para direções não suspeitas.

Obviamente, o filme se junta a todo o conteúdo da Marvel no Disney+, desde os últimos filmes, como Eternos e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, às séries aclamada como Loki e Cavaleiro da Lua.

Na plataforma, está tudo o que o fã da Marvel precisa para antecipar o que está por vir, com mais multiverso, novos personagens e ameaças para descobrir.