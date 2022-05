5 fatos sobre Xochitl Gómez e seu caminho para o MCU

Com a ajuda de seus aliados, Doutor Estranho navega em uma jornada ao desconhecido. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, os limites são ampliados mais do que nunca em uma jornada rumo ao desconhecido, liderada pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e com a ajuda de aliados icônicos, antigos e novos. Um deles é America Chávez (Xochitl Gómez), que faz buracos em forma de estrela na realidade e viaja pelo Multiverso.



O filme, que já encantou centenas de fãs, está disponível nos cinemas. Para quem já viu e quer saber mais sobre a atriz que interpreta America Chávez, confira a seguir uma série de curiosidades sobre sua chegada ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).





Xochitl Gómez começou seu caminho para o MCU em 2020





De acordo com o Marvel.com, Xochitl começou sua jornada para o MCU em fevereiro de 2020, quando tinha apenas 13 anos, e estava fazendo testes para um papel desconhecido.

Sua segunda audição veio seis meses depois: só aí que ela deduziu que o projeto estava relacionado à Doutor Estranho.





Quando Xochitl Gómez descobriu que seria America Chavez





Relembrando o momento em que descobriu que seria a personagem América Chavez, Xochitl Gómez contou ao site como sua agente, Stella Alex, a "enganou" para fazê-la entrar em uma videochamada. A ideia era mostrar algo dois dias depois de voltar para casa, depois de um teste feito no Reino Unido.

“Quando entrei, Stella estava ao telefone com a [diretora de elenco] Sarah Finn,” contou a atriz. “Ela falou que tinha algo importante para mim e disse: 'Xochitl, bem-vinda ao MCU! Você é America Chavez.’ Fiquei tão chocada e congelada. Levei algumas semanas para processar a notícia.”







Xochitl Gómez foi "a melhor escolha para o personagem"





Sobre o processo de casting e busca por América Chávez, Victoria Alonso, presidente de produção física e pós-produção, efeitos visuais e produção de animação da Marvel Studios, e produtora executiva do filme, explica: “Passamos por um processo de busca muito extenso com a Sarah Finn Company e sua equipe. E depois de nos reunirmos com centenas e centenas de jovens, chegamos a Xochitl, que foi a melhor escolha para o personagem."





Xochitl Gómez mergulhou nos quadrinhos e se apaixonou pelo personagem





Ao saber que interpretaria America Chavez no MCU, Gómez “mergulhou” direto nos quadrinhos e "instantaneamente se apaixonou por ela". A atriz foi responsável por uma nova introdução ao personagem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ao fazê-la com 14 anos, bem mais jovem do que a personagem nos quadrinhos.

“Peguei coisas que estavam nos quadrinhos e as abreviei um pouco, já que ela tem menos experiência [de vida]. Ela é mais jovem do que qualquer uma de suas aparições conhecidas nas HQs, e acho que é possível perceber isso. Foi um desafio divertido explorar como uma América mais nova e menos experiente poderia ser, mas também sugerir a líder séria que ela logo se tornaria. Eu queria manter aquela energia de garota e um pouco da confiança de fingir até conseguir.”





Os atores que ajudaram Xochitl Gómez nesta aventura épica pelo MCU





Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Benedict Wong são alguns dos atores que guiaram Xochitl Gómez em sua estreia no MCU. Entre alguns dos conselhos que recebeu, ela lembra o de Elizabeth — que interpreta Wanda Maximoff.

“Lizzie me disse para nunca ser tímida e sempre dar minha opinião e minhas sugestões; que a Marvel realmente quer dizer isso quando pedem sua opinião. Eu definitivamente segui esse conselho”, disse ela.