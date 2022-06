Quanto tempo dura Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Conheça mais detalhes sobre esta recente produção da Marvel Studios e descubra quando a obra estará disponível no Disney+.

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é composto por um grande número de filmes. Entre eles, está o sucesso Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, lançado em maio deste ano nos cinemas. E, em breve, esta produção da Marvel Studios estará disponível com exclusividade no Disney+.

A seguir, descubra a duração, o enredo e a data de lançamento deste título no serviço de streaming.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: Do que se trata e quem são seus protagonistas?





O filme é uma sequência de Doutor Estranho, lançado em 2016, que narra o início do super-herói no Mundo das Artes Místicas. Temporalmente, a nova produção se passa após os eventos ocorridos em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, filme do UCM, que estreou em 2021.

Desta vez, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) viaja para o Multiverso e enfrenta inimigos poderosos com a ajuda de novos e antigos aliados.

Além de trazer o ator britânico mais uma vez no papel principal, o elenco do filme inclui Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: Qual a duração do filme?





Como várias das produções do estúdio de cinema, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ultrapassa as duas horas de duração. Ele tem, mais precisamente, 2 horas e 6 minutos de filme.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: Quando chega ao Disney+?



Quem quiser assistir pela primeira vez ou rever as aventuras de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele estará disponível a partir de 22 de junho exclusivamente no Disney+.