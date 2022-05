3 razões para ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Para quem ainda está em dúvida se compra ou não ingressos para ver o novo filme do Doutor Estranho, o ator Benedict Wong – que participa do longa – dá 3 motivos para não perder esta produção da Marvel Studios.

Chegou uma das semanas mais esperadas pelos fãs da Marvel Studios em 2022. Isso porque, no dia 5 de maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia no cinema, sendo que já está garantida no Brasil uma pré-estreia dia 4 de maio destinada aos fãs mais ansiosos das novas aventuras de Stephen Strange no Multiverso.

Para quem ainda ainda não comprou ingressos para o novo filme do super-herói interpretado por Benedict Cumberbatch, o ator Benedict Wong, que interpreta o feiticeiro Wong no longa, conta 3 motivos para não perder essa produção incrível – que dá sequência ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Teaser Oficial Legendado



1. O filme explora o Multiverso

“A primeira razão está logo no título. Com que frequência eles podem explorar o Multiverso? Vale a pena mergulhar no inesperado e ver universos que você nunca imaginou ser possível”, diz Benedict Wong sobre onde se passa a trama.





2. O filme tem efeitos especiais incríveis

“A segunda razão para não perder o filme é por causa de seus impressionantes efeitos especiais. Atravessar o Multiverso não só parece uma experiência incrível, mas realmente é. Prepare-se para se surpreender ao ver de perto como é o Multiverso, afirma Wong.





3. O filme traz novos personagens da Marvel

Por fim, é importante destacar a inclusão de novas participações: “O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) está repleto de personagens inesquecíveis. E neste novo filme você vai conhecer alguns rostos. Como América Chávez, interpretada pela fantástica Xochitl Gomez. Espere até ver o que ela realmente pode fazer”, finaliza Wong.