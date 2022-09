Chadwick Boseman é homenageado por seu trabalho na Marvel com prêmio no Emmy® 2022

O ator foi reconhecido por sua atuação em What If...? da Marvel Studios, no Emmy® 2022.

Na 74ª edição do Emmy® Awards, várias das produções disponíveis no Disney+ ganharam suas estatuetas. Entre elas está a que o ator Chadwick Boseman recebeu como reconhecimento póstumo por seu trabalho em What If...?, série animada da Marvel Studios.

A produção recebeu indicações em duas categorias e venceu em uma delas. Boseman foi premiado por Melhor Performance de Dublagem ao interpretar o Príncipe T'Challa de Wakanda, transformado em Star-Lord no episódio 2.

Taylor Simone Ledward, esposa de Chadwick, subiu ao palco para receber o prêmio no lugar do ator – falecido em 2021.

“Quando soube que Chad havia sido indicado para este prêmio, comecei a pensar em tudo o que aconteceu com ele quando estava gravando aquele projeto, tudo o que aconteceu no mundo e no nosso mundo. E o espanto com que olhei para o seu nível de comprometimento e dedicação", disse em um discurso comovente.







What If…?: a inovadora série animada da Marvel





A série de animação feita pela Marvel Studios dá uma grande reviravolta no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ao reimaginar eventos dos filmes de maneiras inesperadas.

Criando um multiverso de infinitas possibilidades, a produção conta com a participação de diferentes personagens como Peggy Carter, T'Challa, Doutor Estranho, Killmonger, Thor, entre outros – todos dublados por seus intérpretes das produções originais.

Dirigida por Bryan Andrews e pelo escritor principal Ashley Bradley, a primeira série animada da Marvel está disponível no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!