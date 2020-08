Wakanda Forever! Chadwick Boseman, o intérprete do Pantera Negra, morre aos 43 anos

“Estamos de corações partidos pela trágica perda de Chadwick Boseman – um talento extraordinário e uma das pessoas mais gentis e bondosas que eu já conheci, ” disse Robert A. Iger, Executive Chairman e Chairman of the Board da The Walt Disney Company. “Ele trouxe enorme força, dignidade e profundidade à sua inovadora interpretação do Pantera Negra, acabando com mitos e estereótipos, tornando-se um muito esperado herói de milhões de pessoas ao redor do mundo e nos inspirando a sonhar grande e exigir mais do que o status quo. Lamentamos por tudo o que ele foi, assim como tudo o que estava destinado a se tornar. Para seus amigos e milhões de fãs, sua ausência da tela é apenas eclipsada por sua ausência de nossas vidas. Todos nós da Disney enviamos nossas orações e sinceras condolências à sua família. ”

Boseman - que também era conhecido pelos espectadores por suas aclamadas performances como Jackie Robinson em 42 - A História de uma Lenda (2013), como James Brown em Get on Up - A História de James Brown (2014) e como Thurgood Marshall em Marshall: Igualdade e Justiça (2017) - apareceu pela primeira vez na tela no que viria a ser seu papel mais icônico na Marvel Studios em Capitão América: Guerra Civil. O tão aguardado Pantera Negra foi lançado em 2018, e o filme e a nação de Wakanda em que o filme se passa rapidamente se tornaram um fenômeno cultural global, inspirando milhões de fãs em todo o mundo. O personagem de Boseman não era um super-herói comum. Ele disse: “T’Challa é inteligente. Ele é um estrategista e isso sempre foi algo que se destacou para mim, mesmo nas HQs... Ele é um líder mundial e, com isso, vem a responsabilidade por uma nação inteira e a consciência do seu lugar no mundo. Isso é algo que outros super-heróis não costumam ter, mas ele também deve manter seu legado. É uma combinação interessante. ”

Em um comunicado, Kevin Feige, presidente e CCO da Marvel Studios, disse: “A morte de Chadwick é absolutamente devastadora. Ele era nosso T’Challa, nosso Pantera Negra e nosso querido amigo. Cada vez que ele pisava no set, ele irradiava carisma e alegria, e cada vez que ele aparecia na tela, ele criava algo verdadeiramente indelével. Ele incorporou muitas pessoas incríveis em seu trabalho e ninguém era melhor em dar vida a grandes homens que ele. Ele era tão inteligente, gentil, poderoso e forte quanto qualquer pessoa que interpretou. Agora ele ocupa seu lugar ao lado deles como um ícone para todos os tempos. A família Marvel Studios lamenta profundamente sua perda, e estamos de luto esta noite com sua família. ”

Boseman voltou ao papel de Pantera Negra em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. Chris Evans, que estrelou ao lado de Boseman nos dois filmes como Capitão América, estava entre os muitos colegas do ator que lamentaram sua morte. “Estou absolutamente arrasado. Isso está além de partir o coração. Chadwick era especial. Uma pessoa única”, disse Evans. “Ele era um artista profundamente comprometido e constantemente curioso. Poucos atores têm tanto poder e versatilidade. Ele ainda tinha muito trabalho incrível para criar. Sou infinitamente grato por nossa amizade. Meus pensamentos e orações estão com sua família. Descanse no poder, Rei. ”

Angela Bassett, que interpretou a mãe de T’Challa, Ramonda, em Pantera Negra, refletiu sobre sua forte ligação com Boseman antes do filme de 2018. Bassett compartilhou no Instagram, “Era para Chadwick e eu estarmos conectados, para sermos uma família. Mas o que muitos não sabem é que nossa história começou muito antes de sua virada histórica como Pantera Negra. Durante a festa de estreia do Pantera Negra, Chadwick me lembrou de algo. Ele sussurrou que, quando recebi meu diploma honorário da Howard University, sua alma mater, ele era o aluno designado para me acompanhar naquele dia. E lá estávamos nós, anos depois como amigos e colegas, curtindo a noite mais gloriosa de todas! Passamos semanas nos preparando, trabalhando, sentando um ao lado do outro todas as manhãs em cadeiras de maquiagem, nos preparando para o dia juntos, como mãe e filho. Estou honrada por termos aproveitado tanto essa experiência completa. A dedicação desse jovem foi inspiradora, seu sorriso contagiante e seu talento irreal. Portanto, presto homenagem a um belo espírito, um artista consumado, um irmão de alma ... 'você não está morto, mas voou para longe ...' Tudo o que você possuía, Chadwick, você deu livremente. Descanse agora, doce príncipe. #WakandaForever ”

Brie Larson, colega de elenco de Boseman em Vingadores: Ultimato e protagonista de Capitã Marvel da Marvel Studios, compartilhou: “Chadwick era alguém que irradiava poder e paz. Que representava muito mais do que ele mesmo. Que dedicava um tempo para saber como você realmente estava e dava palavras de encorajamento quando você se sentia insegura. Estou honrada por ter as memórias que tenho. As conversas, as risadas. Meu coração está com você e sua família. Você fará falta e nunca será esquecido. Descanse no poder e em paz, meu amigo. ”

A família de Boseman confirmou a notícia de sua morte na noite de sexta, 28/08, expressando sua "dor incomensurável" e observando: "Foi uma honra de sua carreira trazer o Rei T’Challa à vida em Pantera Negra."