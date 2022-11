Mundo Estranho: conheça os personagens do novo filme da Disney

Conheça a família Clade e outros adoráveis personagens que vão levar você em uma fantástica aventura.



No dia 24 de novembro estreia nos cinemas Mundo Estranho, nova produção da Walt Disney Animation Studios. Embarque em uma incrível jornada ao lado dos Clade, uma lendária família de exploradores.

O longa de animação acompanha sua tentativa de navegar por uma terra desconhecida e traiçoeira. Para isso, eles contam com Splat, um travesso companheiro de aventuras; e Legend, um cachorro de três patas

A seguir, conheça um pouco mais estes curiosos personagens:









Jaeger Clade: o grande explorador

Jaeger é um dos maiores exploradores de Avalônia, que sempre quis se aventurar além das montanhas que a cercam. “Jaeger é o nosso herói”, disse o co-diretor e roteirista do filme, Qui Nguyen,em entrevista oficial.







“Ele é como um daqueles caras que usam camisas brancas que foram rasgadas lutando contra um jacaré. Ele é um

”, adiantou Nguyen. Na trama, no entanto,

o sonho do personagem se torna uma

, afastando-o de sua família.









Searcher Clade: um homem de família

Como filho de Jaeger, ele quer provar que é possível estar com quem ama e fazer grandes descobertas.



Searcher acaba, então, encontrando o pando, uma fonte revolucionária de energiabaseada em plantas – e passa a cultivá-lo. Ele também ama estar com sua família..

“Searcher está preso entre o legado do maior explorador de todos os tempos e o seu próprio legado, que ele estabeleceu em contraste com o do seu pai. Ele vê o pai como um explorador errante que nunca esteve em casa”, diz Don Hall, diretor do longa.









Ethan Clade: um adolescente com espírito aventureiro

Aos 16 anos, o filho de Searcher é como qualquer adolescente. Ele sonha em viver aventuras como a do avô – apesar de nunca tê-lo conhecido. E mesmo tendo uma ótima relação com seu pai, ele acredita que o futuro lhe reserva algo diferente do que Searcher imagina.



“Ele certamente compreende o pai e consegue sentir o amor que Searcher tem por ele, mas sente que algo está faltando em sua vida tranquila na fazenda em que vive”, adiantou o produtor, Roy Conli.









Meridian Clade: o coração – e o cérebro – da família Clade

Se tem alguém capaz de encontrar diversão em qualquer situação é Meridian Clade. “Meridian ama voar e a sua família é a sua vida”, pontuou a roteirista-chefe, Lissa Treiman, em entrevista oficial.



Ao ver que Ethan entrou escondido na nave do pai para acompanhá-lo em uma expedição, ela se une ao time a bordo nessa missão imprevisível.









Splat: uma simpática criaturinha do Mundo Estranho

Ao chegar ao Mundo Estranho com sua família, Ethan rapidamente faz amizade com uma criatura azul chamada Splat. O ser ajuda o grupo a se orientar pela misteriosa terra subterrânea.



O que sobra para Splat em personalidade, falta em expressões faciais. E isso foi um desafio para os criadores do personagem. “Há muito no timing e na pose de Splat que vende a emoção – você quase pensa nele como um fantoche”, destacou a chefe de animação Amy Smeed.





Callisto Mal: a presidente de Avalônia

Callisto já foi parte da equipe de expedição de Jaeger, mas optou por trilhar um caminho diferente. Agora, como presidente de Avalônia, ela está determinada em descobrir o que assola o pando.



E é justamente essa determinação que a leva para a missão no Mundo Estranho. Segundo Lissa Treiman, roteirista-chefe, “ela tem a confiança para tomar decisões, mas é atenciosa e capaz de ver as coisas através de uma perspectiva humana.”

A ideia era criar uma personagem tão corajosa e fisicamente capaz quanto Jaeger – mas menos egocêntrica. “Ela é quase o oposto de Jaeger”, declarou Qui Nguyen. “Ela não está lá pelo próprio legado. Está lá para o povo de Avalônia.”









Legend: o cachorrinho que toda família sonha em ter

Legend é o cãozinho de três pernas da família Clade que está sempre contente e, mesmo sem saber, adora se meter em confusão.



Hall credita Burny Mattinson – roteirista que está na Disney Animation desde 1953 – pela ideia de criar Legend: “Ele ficava me dizendo que o filme precisava de um cachorro”, disse o diretor.

“Cachorros simplesmente exalam ‘família’ e Mundo Estranho é sobre família. Eu decidi chamar o cachorro de Legend porque é assim que eu chamo o Burny.”







Mundo Estranho | Trailer Oficial Legendado





Não perca mais essa super estreia! Mundo Estranho chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 24 de novembro!