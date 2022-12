Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania são destaques no painel da Marvel na CCXP

A apresentação contou com participação de Kevin Feige, presidente da Marvel, e de parte do elenco.

A presença do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, foi um dos destaques do painel do estúdio na Comic Con Experience (CCXP 2022). Feige aproveitou para confirmar que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dará início à Fase 5 da Marvel.

Na ocasião, participaram ainda o ator Paul Rudd, que interpreta Scott Lang/Homem-Formiga, e o diretor do filme, Peyton Reed – levando o público brasileiro do evento ao delírio.

Elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também participa da CCXP







Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania | Conteúdo especial da CCXP



Após a exibição de um teaser do longa, a atriz Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Vespa) se juntou ao grupo. No vídeo, todos apareciam tranquilos. Então, veio o questionamento: não vai ter ação no filme?

A atriz afirmou que sim! A ação é um ponto essencial da produção, que ganhou um novo trailer. Esta segunda prévia, além de exibir mais detalhes do visual do mundo quântico, deixou bem claro que a adrenalina vai tomar conta das salas de cinema.

O vilão Kang – O Conquistador foi revelado com a presença do ator Jonathan Majors, que subiu ao palco para falar um pouco sobre seu personagem para os presentes.







Quando questionado sobre o momento mais emocionante das gravações, Majors contou que foi quando ele, já caracterizado como seu personagem, encontrou Rudd e Evangeline igualmente prontos para gravar. “Pensei ‘Eu estou nesse filme, com essas pessoas incríveis, isso vai ser muito grande!’”, destacou.

Já Kevin Feige reiterou que para ele é importante ter esta produção abrindo a Fase 5. “É muito bom começar a Fase 5 com esse filme. É ótimo porque ele tem personagens incríveis e é muito bom poder começar essa fase com um filme significativo como esse.”

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em fevereiro de 2023. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!