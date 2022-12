Veja como é o stand da Disney na CCXP e que novidades ele traz para o público

Descubra o que é possível encontrar no stand da Disney este ano no evento mais esperado pelos fãs!



Começou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, a Comic Con Experience – ou simplesmente CCXP – em São Paulo. E é claro que a Disney está presente nesta que se trata da maior feira de cultura pop, cinema, games e quadrinhos da América Latina.

Em uma área de mais de mil metros quadrados, os fãs poderão conferir as novidades e participar de ativações das marcas Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios e Walt Disney Studios.

Também há áreas dedicadas aos serviços de assinatura Disney+ e Star+, além da ESPN. Veja a seguir um pouco mais sobre o que a maior companhia de entretenimento do mundo preparou para o público do evento:

Stand da Disney na CCXP traz zonas temáticas de A Pequena Sereia e Willow

Dividido em ambientes dedicados aos principais lançamentos do cinema e do streaming, o stand da Disney na CCXP definitivamente é um espaço para ser visto com calma. Nele, há referências, imersões e ativações ligadas aos próximos lançamentos da companhia.



Uma delas é o espaço dedicado à Pequena Sereia, que está todo pintado como se fosse o fundo do mar.

No local, além de tirar fotos ao lado de Ariel, ainda é possível ouvir a voz de Halle Bailey – atriz que interpretará a personagem no live-action – cantando a música “Part of Your World”, presente na trilha sonora.

Há, ainda, um espaço para fotos dedicado a Mundo Estranho, a mais nova animação da Disney, e Willow, série em live-action que acaba de estrear no Disney+.





Marvel também tem lugar na CCXP

Outro ponto disputado da feira é o espaço dedicado às novidades da Marvel, principalmente a ativação especial inteiramente dedicada ao filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.



Vale ressaltar que o longa estreia nos cinemas em 16 de fevereiro de 2023 e dará início à Fase 5 da Marvel.

Além disso, o filme Guardiões da Galáxia 3 também ganhou uma zona dedicada à produção, onde é possível tirar fotos e, quem sabe, descobrir mais uma ou outra novidade sobre o lançamento.





Lucasfilm traz Indiana Jones e Star Wars

Os fãs do fofíssimo Grogu poderão tirar fotos pertinho do personagem na área reservada para a série The Mandalorian. Além dele, há também a presença de Din Djarin para quem quiser garantir aquela selfie ao lado do mandaloriano.

Ainda sobre os lançamentos da Lucasfilm, os aventureiros vão vibrar com a ativação dedicada à Indiana Jones. O professor e arqueólogo favorito dos fãs chega com uma nova aventura aos cinemas em breve.



Mergulhe com os Na’vi no espaço dedicado a Avatar 2: o Caminho da Água



O lançamento da grandiosa produção assinada por James Cameron está próximo. No dia 15 de dezembro, Avatar 2: o Caminho da Água estreia nos cinemas de todo o Brasil.

E durante a CCXP será possível participar de uma ativação imersiva no espaço inteiramente dedicado ao filme. Sinta-se em Pandora e prepare-se para viver mais esta emocionante aventura.







Pixar chega com seu Elementos

Com um teaser recém-lançado, Elementos, a nova parceria entre Disney e Pixar também está presente na CCXP. O local é perfeito para tirar fotos e conhecer um pouco mais sobre a produção que estreia em 2023.





Disney+, Star+ e ESPN também estão presentes

Claro que a companhia de entretenimento não iria deixar seus serviços de streaming de fora deste grandioso evento. No espaço dedicado ao Disney+ e ao Star+, será realizado um game show de perguntas e respostas, valendo prêmios.

Também será possível conhecer mais detalhes sobre o Combo+, o plano que oferece a assinatura dos dois serviços a um valor especial.

Por fim, os fãs de esportes – principalmente futebol, basquete da NBA e futebol americano da NFL – também têm um espaço para chamar de seu na área dedicada à ESPN.

A CCXP segue até domingo, dia 4 de dezembro, e promete muitas novidades para o público. Não perca!