Relembre 8 fatos importantes sobre Avatar antes de assistir à sequência Avatar: O Caminho das Águas nos cinemas

Lembre-se da trama de Avatar e dos marcos que fizeram deste um dos maiores filmes do universo do cinema.



No dia 15 de dezembro chega aos cinemas a aguardada sequência de Avatar, filme de 2009 do premiado cineasta James Cameron disponível no Disney+, que revolucionou o cinema na época. O longa se tornou um enorme sucesso devido ao uso de captura de movimento, que mais tarde se tornaria parte essencial da indústria cinematográfica.

Avatar fez história por conta de seus incríveis efeitos especiais para a época e tem uma história inovadora em um mundo repleto de fantasia. Relembre os principais pontos de Avatar e se prepare para o lançamento de Avatar: O Caminho da Água, o segundo filme da franquia que logo mais chega aos cinemas de todo o Brasil.







Avatar: O Caminho da Água | Trailer Oficial 2 Legendado



Avatar: o que é Pandora?

No ano de 2154, do século 22, quando os seres humanos esgotaram as fontes naturais da Terra, eles encontram uma lua chamada Pandora para viver. Pandora é o lar de um mineral raro e valioso chamado Unobtanium e a casa de uma tribo de humanóides azuis indígenas altas conhecidas como Na'vi.

Mas devido à sua atmosfera venenosa para os humanos, um grupo habitou corpos de seres Na’vi geneticamente modificados, conhecidos como avatares, para aprender a explorar Pandora e interagir com a tribo Na’vi.





Avatar: a trama

Jake Sully (Sam Worthington), um ex-fuzileiro naval com paraplegia, é enviado a Pandora para substituir seu falecido irmão gêmeo, que se inscreveu para participar do programa Avatar.

Quando o avatar de Jake é atacado pela vida selvagem de Pandora, uma Na'vi fêmea, Neytiri (Zoe Saldaña), salva sua vida e o traz para seu clã. Mo'at, a mãe de Neytiri, ordena que Neytiri inicie Jake nas regras da sociedade Na'vi.





Avatar: o conflito

No entanto, Jake entra em conflito quando o Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) promete restaurar as suas pernas, mas impõe uma condição: ele irá ajudá-lo apenas se Jake fornecer informações privilegiadas sobre a tribo Na'vi e se o local de encontro for Hometree, onde há um rico depósito de Unobtanium.

À medida que Jake se estabelece na nova vida junto aos Na’vi e se ajusta às regras da tribo, ele acaba se apaixonando por Neytiri, dificultando ainda mais sua situação e gerando um enorme conflito interno sobre que decisão tomar.







Avatar: a confissão de Jake



Quando Jake confessa que é um espião, os Na'vi mantêm ele e a Dra. Grace Augustine (Sigourney Weaver) em cativeiro. Enquanto isso, o Coronel Quaritch e seus homens destroem Hometree e matam muitos membros da tribo Na’vi, incluindo o pai de Neytiri, para tomar posse da terra.

A única que ajuda a tribo é a piloto Trudy Chacón (Michelle Rodriguez), que fica horrorizada com as ações brutais do Coronel Quaritch e decide salvar Jake, Grace e o Dr. Norm Spellman (Joel David Moore).





Avatar: O fim

A Dra. Grace leva um tiro durante a fuga e, na tentativa de salvá-la, o clã Na'vi tenta transferir Grace para seu avatar com a ajuda da Árvore das Almas (uma árvore de significado espiritual para os Na'vi), mas falha. Mesmo após a destruição de Hometree, Jake recupera a confiança do clã Na'vi lutando contra a RDA (Resources Development Administration).

O coronel Quaritch, por outro lado, expõe o corpo humano de Jake e tenta cortar sua garganta. Mas ao fazer isso, Neytiri o mata e salva o corpo de Jake da asfixia. Jake se transfere permanentemente para seu avatar e se torna, definitivamente, parte do clã Na'vi.





Avatar: é um dos filme de maior bilheteria de todos os tempos

Desde seu lançamento em 2009, Avatar se tornou um sucesso instantâneo e imediatamente superou o recorde anterior de filme de maior bilheteria, que Titanic detinha na época. Em 2019, no entanto, Avatar perdeu o título de filme de maior bilheteria para Vingadores: Ultimato, que arrecadou US$ 2,797 bilhões.

O relançamento de Avatar nos cinemas em setembro levou o filme a recuperar o primeiro lugar. Ele empurrou seu total acumulado para mais de US$ 2,9 bilhões, superando novamente Vingadores: Ultimato, voltando a ter o título de filme de maior bilheteria mundial de todos os tempos, segundo dados divulgados na revista norte-americana Collider.







Avatar: a língua Na'vi



O diretor James Cameron sabia que para Pandora, um lugar distante com seres azuis de 3m de altura, parecer real, os Na’vi tinham que falar uma língua própria.

Para isso, era preciso fazer algo conhecido como “conlanging”. Cameron, então, contratou um linguista e professor da Universidade do Sul da Califórnia, Paul Frommer, para criar a linguagem Na'vi para o filme.

Quando perguntado sobre as origens por trás da língua Na'vi, Frommer diz que Na'vi contém sons de línguas como o amárico (a língua nacional da Etiópia) e línguas indígenas da América do Norte e da Ásia Central.

Para a gramática, houve uma combinação única de persa, mandarim, hebraico e indonésio. Frommer acrescenta ainda que a língua Na’vi agora tem impressionantes 1400 palavras em seu vocabulário.





Avatar: revolução 3D

Avatar não foi o primeiro grande filme a ser lançado em 3D, mas contribuiu muito para os lançamentos subsequentes de longas com a mesma tecnologia. Foi altamente revolucionário na época por usar tecnologia de captura de movimento e imagens geradas por computador, além de precisar do esforço de mais de 900 pessoas.

James Cameron usou seu exclusivo Fusion Camera System para gravar o filme em 3D, um sistema que precisava usar duas câmeras trabalhando em conjunto para criar as imagens.

Para cenas que mostravam a tribo Na’vi, Cameron usou tecnologia de captura de movimento que exigia que os atores usassem trajes especiais para a câmera rastrear seus movimentos.