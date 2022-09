Que atriz interpretará Ariel no live-action A Pequena Sereia

A história em live-action da sereia Ariel chega às telas do cinema em 2023 com a presença de uma carismática atriz. Conheça mais detalhes sobre a produção!

A Pequena Sereia é o novo live-action da Disney que estreia em 2023 nos cinemas de todo o mundo. Nesta história, que conhecemos da animação A Pequena Sereia (1989), Ariel é uma sereia com desejos de viver em terra firme.

A nova produção de A Pequena Sereia reimagina a amada história da personagem, e que visita a superfície contra a vontade de seu pai.

A trama conta como Ariel está em sua jornada de autoconhecimento, na qual conhece um príncipe, a terrível vilã Úrsula – uma bruxa do mar – e é apresentada a um mundo incrível acima da água.

Enquanto não chega a data da estreia nos cinemas, descubra quem é a atriz escolhida para estrelar A Pequena Sereia.







Que atriz será Ariel em A Pequena Sereia?

Quem fará o papel de Ariel no live-action de A Pequena Sereia é Halle Bailey. Já foram divulgadas as primeiras imagens de Bailey com longos cabelos ruivos e cauda de sereia, como pede a caracterização da personagem.

Halle, que nasceu em 27 de março de 2000, nos Estados Unidos, e foi anunciada como Ariel em 2019.







A Pequena Sereia | Trailer Oficial Legendado



O filme também é estrelado por Melissa McCarthy como Úrsula e traz Javier Bardem como Rei Tritão. A trilha sonora incluirá músicas adoradas pelos fãs, além de quatro novas canções compostas por Alan Menken e pelo famoso compositor Lin-Manuel Miranda.

A aventura live-action de A Pequena Sereia vai para as telonas em maio de 2023. Não perca!