Os vilões da Disney que marcaram sua infância

Relembre vilões famosos que marcaram gerações com seus planos malignos e personalidades assustadoras. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

As pessoas sempre falam sobre os personagens heróis das animações de hoje e de sempre. No entanto, também há que se comentar sobre os antagonistas, afinal, alguns vilões da Disney são tão emblemáticos quanto os “mocinhos” a quem perseguem.

A seguir, reveja 10 destes vilões marcantes das produções que estão no Disney+:

Scar, o irmão traidor de O Rei Leão

Em O Rei Leão (1994), o segundo na linha de herdeiros do trono do Reino Selvagem tornou-se um dos vilões mais implacáveis das animações. Scar está diretamente relacionado a uma das cenas mais trágicas dos filmes da Disney: a morte do leão Mufasa, o pai de Simba.

Scar foi capaz de matar o próprio irmão – e tentar fazer o mesmo com seu sobrinho, Simba, jogando-o para as hienas.

Úrsula, a malvada bruxa de A Pequena Sereia

Seus tentáculos e sua aparência são mais do que suficientes para fazer qualquer criança tremer. Estamos falando de Úrsula, a vilã de A Pequena Sereia (1989).

A bruxa do mar usava a magia para "ajudar" os outros. No entanto, seus acordos eram enganosos, pois se tornavam impossíveis de cumprir. Ela, então, acabava com a vida de quem negociava com ela.

Úrsula também roubou a voz de Ariel em troca de transformá-la de sereia em humana. Depois disso, fez de tudo para impedir que a protagonista cumprisse sua parte no acordo entre elas para manter Ariel presa em sua coleção para sempre.

Jafar, o malvado grão-vizir de Aladdin

Ser um conspirador cruel é algo que define o implacável Jafar, o vilão de Aladdin (1992). Ele é capaz de destruir qualquer um que esteja em seu caminho enquanto busca por mais poder.

Sob o disfarce de um homem honesto e sábio, ele tenta se casar com Jasmine, assassinar o Sultão e assumir o reino. Como se não faltasse mais nada a esse vilão da Disney, ele não mostra nem um pingo de respeito por seu assistente, o papagaio Iago.

Malévola, a Rainha Má de A Bela Adormecida

Não há como falar em vilões da Disney sem mencionar esta que carrega a maldade no nome. Não há quem esteja à altura de Malévola.

A poderosa feiticeira não hesita quando se trata de convocar um exército de monstros ou usar magia para se vingar. Como visto em A Bela Adormecida (1959), ela amaldiçoa a princesa Aurora com sono eterno por não ter sido convidada para seu batismo.

Tal é a popularidade desta vilã, que dois filmes em live-action – estrelados por Angelina Jolie no papel principal – foram feitos sobre ela: Malévola (2014) e Malévola: Dona do Mal (2019). Ambos estão disponíveis no Disney+.

Gastón, o vilão arrogante de A Bela e a Fera

Um clássico da Disney, como A Bela e a Fera (1991), tinha que ter um vilão à altura – e Gastón cumpriu perfeitamente esse papel.

O arrogante caçador está determinado a se casar com Bella, mesmo que seja à força. Essa obsessão o transformou em uma pessoa implacável, capaz de tudo para que seu amor seja correspondido.

A Rainha Má (ou Rainha Grimhilde), a primeira vilã da Disney em Branca de Neve

Em 1937, a Rainha Má foi, literalmente, a primeira bruxa malvada da Disney no longa de animação Branca de Neve e os Sete Anões.

Ela era a madrasta de Branca de Neve, que tentou, de todas as formas, acabar com a princesa no decorrer da história. Obcecada em ser a mulher mais bonita do reino, a Bruxa Má se sentiu ameaçada pela beleza da jovem.

Para se livrar da enteada, primeiro a Rainha Má ordenou que seu coração fosse arrancado por um caçador. Diante da falha dele, a própria vilã buscou eliminar, pessoalmente, a vida da princesa.

Hades, o irônico deus malvado em Hércules

O mal e o senso de humor se encontram em Hades. O vilão de Hércules (1997) é o Deus dos Mortos na mitologia grega e o Senhor do Submundo. É também um personagem engraçado, que brilha com seus diálogos irônicos no filme de animação.

Ansioso para derrotar o irmão, Zeus, e assumir seu papel de Rei dos Deuses, Hades deve primeiro se livrar de Hércules – que se torna um verdadeiro obstáculo para seus planos malignos.

Cruella de Vil, a vilã fashionista de 101 Dálmatas

É possível ser vilão e ícone da moda ao mesmo tempo? Claro – e prova disso é Cruella de Vil. A ambiciosa antagonista de 101 Dálmatas (1961) não tem escrúpulos na hora de conseguir novas peles vindas de cachorros para fazer seus casacos excêntricos.

Com a ajuda de seus colaboradores Horácio e Gaspar, ela rouba os filhotes de dálmata de Anita e Roger para cumprir seu propósito cruel. Em 2021, a vilã ganhou seu próprio filme live-action, no qual Emma Stone interpreta a personagem na história sobre as origens da vilã fashionista.

Capitão Gancho, o icônico vilão de Peter Pan

Um dos vilões da Disney mais famosos é, sem dúvidas, o Capitão Gancho. Em Peter Pan (1953), o pirata implacável procura destruir o protagonista, que dá nome ao filme, por ter sido o responsável por ele ter perdido a mão, substituída por um afiado gancho.

O malvado Capitão também quer se vingar de Peter Pan, o líder dos Garotos Perdidos, pelo fato do grupo sempre zombar dele toda vez que seus caminhos se cruzam.

Oogie Boogie, o saco de insetos de O Estranho Mundo de Jack



Oogie Boogie é um saco gigante que contém milhões de insetos dentro, como um Bicho-Papão. Malandro e sem muita habilidade para jogos de azar, ele é notável por aparecer no Halloween.

Em O Estranho Mundo de Jack (1993), esse vilão morre quando um dos principais fios de sua trama fica preso enquanto ele tenta eliminar Jack Esqueleto, o mórbido “mocinho” da trama.

Confira estes e outros vilões da Disney no Disney+

Não deixe de acompanhar os icônicos vilões da Disney – e seus respectivos destinos – nas produções disponíveis no Disney+. São vários filmes em animação e live-actions para curtir com a família toda!