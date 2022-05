Aladdin: que tipo de macaco é Abu?

Saiba tudo sobre o macaquinho companheiro de aventuras de Aladdin. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!







Abu é um personagem importante, divertido e muito popular dos filmes sobre Aladdin, todos disponíveis com exclusividade no Disney+.

O pequeno macaco é o melhor amigo de Aladdin e sempre está disposto a ajudá-lo em todas as situações. Conheça mais sobre Abu, desde qual é sua raça até que confusões ele se meteu ao lado de seu dono.







Aladdin: Qual é a raça do macaco Abu?





O macaquinho Abu é da raça dos cebíneos, mais conhecidos no Brasil como “macacos-pregos” (da subfamília dos Cebinae). Eles são típicos da América Central e América do Sul, tendo várias subespécies.

As características gerais dos macacos-pregos, que se encaixam perfeitamente em Abu, são a inteligência, o pequeno porte, o pouco peso e a longa cauda.







Aladdin: Como se comporta Abu?





No primeiro filme somos apresentados a Abu e já é possível ver logo a esperteza do macaquinho, que está sempre de olho em tudo, especialmente em objetos brilhantes – para poder roubá-los. Sim, Abu é um pequeno ladrão sorrateiro, além de amigo leal de Aladdin. Companheiro, ele sempre está disposto a ajudar seu dono em qualquer tipo de aventura, seja escapar de guardas ou até roubar frutas para o café da manhã.







Aladdin: As principais aventuras de Abu nos filmes





Rápido, esperto e leal, Abu está sempre ao lado de Aladdin desde o início de sua história, que é contada no filme de 1992 e na produção Aladdin (2019) – filme live-action sobre o personagem.

Abu ajuda o jovem humilde a conseguir comida – roubando pão e frutas – e a escapar de guardas do castelo. Uma das maiores aventuras de Abu com Aladdin é quando ele consegue libertar seu dono da masmorra, roubando as chaves e ajudando a abrir a cela.

No filme Aladdin: O Retorno de Jafar (1994), Abu encara com Aladdin um grupo de ladrões em uma grande briga em que recuperam várias jóias para doar aos pobres de Agrabah.

Já em Aladdin e os 40 Ladrões (1996), o macaco aparece todo feliz com o casamento de Aladdin e Jasmine. Só que Abu acaba sendo sequestrado e para Aladdin conseguir libertá-lo, precisa derrotar um ladrão.

