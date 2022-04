3 animações da Disney para ver em família

Confira uma lista de filmes perfeitos para assistir com todo mundo reunido no sofá da sala!





Atualizado semanalmente, o catálogo do serviço de assinatura do Disney+ tem opções para todos os gostos e idades. De programas educativos para os pequeninos a histórias dos Estúdios Marvel, cheias de emoção e aventuras para os mais velhos, sempre há um título perfeito para cada ocasião.

E se a programação requer algo para reunir todo mundo em frente à televisão, veja a seguir três dicas de animações da Disney perfeitas para aproveitar em família.









Animações da Disney para ver em família: O Rei Leão



Para começar, um clássico da animação que emocionou gerações. A história acompanha o pequeno leão Simba, destinado a se tornar o Rei da savana. Porém, ele acaba vendo seu pai, Mufasa, ser vítima de um terrível acidente e, com isso, resolve se afastar de tudo. Anos depois, Simba descobre que tudo não passou de uma armadilha de seu tio em busca de tomar o reino para si. Então, ele vai contar com a ajuda de dois inusitados amigos para recuperar o trono que é seu por direito.

O longa ganhou vida ao ser reimaginado como um live-action em 2019. Dirigido por Jon Favreau (que também assumiu a direção de Homem de Ferro), O Rei Leão encantou adultos e crianças com seu visual e animais realistas.









Animações da Disney para ver em família: Aladdin





Diretamente dos contos de “As Mil e Uma Noites”, a história de Aladdin também segue encantando adultos e crianças com sua magia. Nesta animação, acompanhamos o destemido Aladdin e seu amigo Abu, um simpático macaco.

O jovem se apaixona por Jasmine, princesa do Reino de Agrabah. Mas seu amor é impossível pelo fato de ele ser pobre. Um dia, ele se vê preso em uma misteriosa caverna e lá encontra algo com imenso poder: uma lâmpada mágica.

Ao liberar o Gênio que ali estava aprisionado, o jovem descobre que tem direito a três desejos. Logo ele vai tentar de tudo para se tornar príncipe e conquistar a Jasmine. Para isso, contará com a ajuda do Gênio, de Abu e de um Tapete Mágico. No entanto, o malvado Jafar, que sonha em se tornar o grande Sultão, tem outros planos para estes personagens.

O longa, lançado em 1992, também ganhou uma versão em live-action com Will Smith no papel de Gênio, Mena Massoud como Aladdin e Naomi Scott como Jasmine.









Animações da Disney para ver em família: Mulan



A animação de 1998 conquistou os fãs ao trazer uma heroína corajosa. Inspirado em um conto chinês, o filme traz a história da jovem Mulan, que descobre que seu pai, já idoso, foi convocado pelo exército para proteger a China da invasão dos hunos. Em um ato de coragem, a jovem decide se disfarçar de homem e assumir o lugar do pai junto ao Exército Imperial.

A famosa lenda chinesa também ganhou uma versão em live-action lançada em 2020 e também disponível com exclusividade no Disney+.