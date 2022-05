Disney+: 11 filmes de animação que valem ser vistos

Veja uma seleção de ótimas animações que estão disponíveis no Disney+. Algumas chegaram há pouco tempo no streaming e outras são clássicos a serem revisitados.



O Disney+ está sempre recebendo novidades bem variadas em seu catálogo. Entre os últimos lançamentos do serviço de streaming, estão alguns divertidos filmes de animação para curtir com as crianças, como o O Touro Ferdinando e Gnomeu e Julieta.

Além destas estreias, selecionamos ao todo 11 animações disponíveis no Disney+ e que valem muito a pena serem vistas por toda a família. Há desde a clássica produção Vida de Inseto à animação dirigida por Tim Burton, Frankenweenie. Confira!







O Touro Ferdinando (2017)





Recém-chegado no Disney+, O Touro Ferdinando é uma animação que acompanha a vida de um touro muito forte e grande que tem uma personalidade totalmente oposta daquilo que aparenta.

Com uma tranquilidade invejável e buscando sempre viver uma vida de paz e amor, ele acaba sendo escolhido para participar de touradas na Espanha e deve mostrar que a força bruta e as brigas não fazem parte de seu dia a dia. Ele também recebe ajuda de amigos para escapar das touradas.







Gnomeu e Julieta (2011)





Este é outro filme que entrou há pouco tempo no catálogo do Disney+. Gnomeu e Julieta é a história de dois belos anões de jardim cujas famílias são vizinhas, porém rivais. A confusão começa quando eles se apaixonam perdidamente, causando um grande desgosto a seus familiares. Mas Gnomeu e Julieta enfrentam todos os vários obstáculos e aventuras que surgem para garantir que o seu amor sobreviva.







Ron Bugado (2021)





Em Ron Bugado conhecemos Barney, um menino de 11 anos que tem dificuldade de construir relações com os outros. Ele, então, encontra em Ron, um robô de inteligência artificial que anda e fala, o seu melhor amigo. Mas quando o pequeno robô começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação para salvar o brinquedo e a amizade verdadeira entre os dois.







O Link Perdido (2019)





A animação O Link Perdido apresenta a história do gigante e peludo Sr. Link, que cansado de viver uma vida solitária, recruta o destemido explorador Sir Lionel Frost para guiá-lo em uma jornada até encontrar os seus parentes perdidos no lendário vale de Shangri-La. Com a ajuda da aventureira Adelina Fortnight, o trio enfrenta grandes perigos e aventuras em uma viagem emocionante pelo mundo.







Um Espião Animal (2019)





O filme Um Espião Animal conta a história de Lance Sterling, um elegante superespião que, quando conhece o cientista Walter Beckett, é convencido a tomar uma poção que o deixará "invisível" aos inimigos.

O problema é que o espião Lance acaba sendo transformado em um pombo! Diante da situação totalmente inusitada, os dois se juntam em diversas aventuras para salvar o mundo.







Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme (2015)





Nessa animação do querido personagem infantil Snoopy, o seu tímido dono Charlie Brown tem a vida completamente mudada depois que ele conhece uma nova garotinha ruiva que vai estudar em sua escola.

Em Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme, o menino luta contra a sua timidez para conseguir conquistar a garota. Ao mesmo tempo, o cachorrinho Snoopy encontra uma máquina de escrever e começa a imaginar diversas histórias e aventuras.







O Bom Dinossauro (2015)





O Bom Dinossauro é uma produção Disney e Pixar que faz o seguinte questionamento: e se os dinossauros não tivessem sido extintos do planeta Terra? A animação parte desta ideia e nos apresenta uma grande amizade entre o pequeno dinossauro Arlo e o humano Spot em uma jornada incrível. A dublagem original conta com nomes como Frances McDormand e Jeffrey Wright.







Reino Escondido (2013)





Neste filme de fantasia, dos mesmos criadores da franquia A Era do Gelo, a adolescente Maria Catarina vai morar com seu pai, um professor excêntrico, e acaba sendo transportada para um mundo misterioso escondido na floresta onde todos são bem pequenos.

O Reino Escondido é uma história cheia de magia e seres inspirados na natureza, na qual não falta surpresa e ação. Christoph Waltz e Amanda Seyfried dublam os personagens principais.







Frankenweenie (2012)





Frankenweenie é um filme de animação dirigido por Tim Burton, que imprime seu estilo no longa. Com uma estética sombria e divertida, a produção apresenta Victor, um adolescente que ama fazer filmes de terror em casa, quase sempre estrelados por seu cachorro Sparky.

Mas quando o cão morre em um acidente, Victor constrói uma máquina capaz de trazer de volta à vida o seu melhor amigo, só que agora, com hábitos diferentes e com uma aparência bem monstruosa. O conto tem uma versão live-action em curta-metragem de 1984, também dirigida por Tim Burton e disponível no Disney+.







Vida de Inseto (1998)





Vida de Inseto já é um dos grandes clássicos do mundo da animação, com fãs de todas as idades. A produção da Disney e Pixar também está no catálogo do streaming para ser revisitado.

O filme apresenta uma colônia de formigas que trabalha muito para arrecadar alimentos para si próprios e para gafanhotos malvados que os ameaçam. Quando Flik, uma formiga cheia de personalidade rivaliza com os gafanhotos, ele resolve ir até a cidade buscar diferentes insetos que possam ajudar a enfrentar os vilões e acabar com a dependência em que vivem.









Operação Big Hero (2014)





No filme de animação, Operação Big Hero, o jovem Hiro Hamada, prodígio da robótica, conhece Baymax, um adorável companheiro robô com quem cria um vínculo especial. Quando uma série devastadora de eventos coloca a dupla no centro de uma trama perigosa que se desenrola nas ruas de San Fransokyo, Hiro conta com a ajuda de Baymax e seu grupo de amigos. Eles então se transformam em um improvável bando de super-heróis.