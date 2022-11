CCXP 2022: Kevin Feige, Paul Rudd, Zoe Saldaña e mais nomes são confirmados pela Disney

Confira as personalidades que estarão no primeiro dia do evento de cultura geek, em São Paulo, confirmados pela Disney.

A Disney acaba de revelar as personalidades que estarão no primeiro dia da Comic-Con Experience (a CCXP). O evento de cultura geek que ocorre entre os dias 1º e 4 de dezembro, em São Paulo, terá conteúdos exclusivos da Marvel Studios, Pixar, 20th Century Studios e Lucasfilm.

Entre os destaques da programação de 1º de dezembro estão os atores confirmados Kevin Feige, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors, Zoe Saldaña e Jon Landau. O dia de abertura começará com as novidades da Pixar, seguirá com Lucasfilm e terminará com notícias da 20th Century Studios e da Marvel Studios.

Confira a programação completa:







Pixar apresenta Elementos

O primeiro painel do dia – às 16h30 – será sobre Elementos, nova animação da Pixar. O desenho será representado pela produtora Denise Ream.

Com estreia marcada para junho de 2023, o longa é dirigido por Peter Sohn e mostra a aventura de uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde os moradores de fogo, água, terra e ar vivem juntos.











Lucasfilm traz The Mandalorian e Indiana Jones

Logo depois, às 17h, é a vez de um painel com Jon Favreau e Dave Filoni (de forma remota e ao vivo, respectivamente) sobre a terceira temporada de The Mandalorian, série original do Disney+, que ganha continuação no início de 2023.

No mesmo painel, haverá mais detalhes sobre Untitled Indiana Jones 5, o quinto filme da franquia com Harrison Ford retornando como o heróico arqueólogo. O lançamento está marcado para junho de 2023.











20th Century Studios fala sobre Avatar

A programação segue, às 17h55, com Zoe Saldaña e Jon Landau, que trazem ao palco todos os destaques de Avatar: O Caminho da Água, com estreia no dia 15 de dezembro de 2022 nos cinemas nacionais.

A atriz, que interpreta novamente a princesa Neytiri, e o produtor do filme vêm ao Brasil para comentar sobre a sequência da icônica franquia de James Cameron.











Marvel Studios apresenta Kevin Feige e Homem-Formiga

Por fim, a programação da Disney para o dia 1º será encerrada com chave de ouro, às 18h25. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, estará na CCXP para apresentar as novidades do estúdio, com destaque para o próximo lançamento Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O longa, que chega aos cinemas nacionais no dia 16 de fevereiro de 2023, ganhará ainda mais espaço: para falar mais sobre o filme, serão recebidos Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Jhonatan Majors (Kang, o Conquistador), além do diretor Peyton Reed.







Programação dos Painéis Disney na CCXP 2022

Quinta-feira, 01 de dezembro de 2022



16h30 - 17h00 – Elementos

17h00 - 17h55 – Lucasfilm

17h55 - 18h25 – Avatar

18h25 - 19h10 – Marvel Studios







CCXP 2022

Data: 01 a 04 de dezembro de 2022

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Horários: Quinta-feira (01), das 12h às 21h / Sexta-feira, (02), das 12h às 21h Sábado (03), das 11h às 21h / Domingo (04), das 11h às 20h

Ingressos e mais informações: https://www.ccxp.com.br/ingressos