Disney é destaque na maior CCXP da história 

A aguardada animação Frozen 2 estreia em 2 de janeiro de 2020, mas quem foi à Comic Con Experience no último fim de semana pôde conferir a produção da Disney e Pixar em primeira mão. Entre 5 e 8 de dezembro, a CCXP 2019 recebeu 280 mil fãs da cultura pop, o que é um recorde histórico de visitantes do evento que ocorre desde 2014 em São Paulo. Essa foi também a maior participação da Disney nesse que se tornou o maior festival geek do mundo em público.



Ansiosos pelo lançamento de Star Wars – A Ascensão Skywalker nos cinemas, em 19 de dezembro, os participantes sentiram um gostinho do que vem por aí. O diretor J.J. Abrams e os atores Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac participaram de um painel sobre o lançamento do longa da Lucasfilm e emocionaram o público com uma cena inédita e uma homenagem a Carrie Fisher. Alguns fãs esperaram mais de 24 horas na fila para conseguir os convites.

O encontro inesquecível do público com os personagens dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, Fox Film e Lucasfilm contou também com a presença do astro Ryan Reynolds, que apresentou o trailer se seu novo filme, Free Guy: Assumindo o Controle. As produções Bia, Mulan, Viúva Negra, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, Um Espião Animal e King’s Man: A Origem também encantaram os fãs do universo pop.

A Disney criou uma cidade cenográfica de 990m² para receber o público, que caminhou por experiências que remetem aos próximos lançamentos da companhia. Caso você tenha perdido a edição deste ano, a CCXP já tem data para acontecer em 2020: entre 3 a 6 de dezembro.