Mulan

A aclamada cineasta Niki Caro dá vida à épica lenda da icônica guerreira chinesa em “Mulan”, da Disney, em que uma jovem destemida arrisca a própria vida por amor à família e à pátria para se tornar uma das maiores guerreiras de toda a China.

Quando o Imperador da China emite um decreto estabelecendo que um homem de cada família deve servir no exército imperial para defender o país dos invasores do Norte, Hua Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro se apresenta no lugar de seu pai adoentado. Disfarçada de homem, como Hua Jun, ela é testada a cada etapa do caminho e deve controlar sua força interior e abraçar seu verdadeiro potencial. É uma jornada épica que vai transformá-la em uma reverenciada guerreira e levá-la a conquistar o respeito de uma nação agradecida... e um pai orgulhoso. O celebrado elenco internacional de “Mulan” inclui: Yifei Liu como Mulan; Donnie Yen como Comandante Tung; Jason Scott Lee como Böri Khan; Yoson An como Cheng Honghui; com Gong Li como Xianniang e Jet Li interpretando o Imperador. O filme é dirigido por Niki Caro e o roteiro é de Rick Jaffa & Amanda Silver e Elizabeth Martin & Lauren Hynek baseado no poema narrativo “A Balada de Mulan”.

“Mulan” estreia nos cinemas no Brasil em 26 de março de 2020.