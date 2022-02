Confira o novo trailer sobre as aventuras de Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial de Toy Story, e saiba mais sobre a animação

O segundo trailer de Lightyear, o novo filme original da Disney e Pixar, conta um pouco mais sobre o que esperar da produção que tem como protagonista um dos personagens mais populares da saga de Toy Story. Trata-se dele, o simpático Buzz Lightyear, que na versão original tem a voz do ator Chris Evans.

A animação traz uma divertida aventura intergaláctica do patrulheiro, na qual ele deverá enfrentar novos inimigos.





Quando estreia Lightyear nas salas do Brasil



Lightyear tem estreia prevista nos cinemas para 16 de junho de 2022. Angus MacLane, diretor do filme, explicou como surgiu a ideia de contar a história desse querido personagem.

“O mundo de Buzz sempre me interessou muito. Em Toy Story, por ser um Patrulheiro Espacial, ele parecia ter uma história de fundo incrível, que foi pouco sugerida. Eu sempre quis explorá-la”.

Além disso, o diretor revelou qual foi a pergunta-chave que fez com que ele concretizasse o projeto: “O que eu disse para apresentar a ideia de Lightyear foi: ‘Que filme Andy viu que o fez querer um brinquedo Buzz Lightyear?’ Eu queria ver esse filme – e agora tenho a sorte de poder fazê-lo”, comentou, referindo-se ao garotinho que na trama de Toy Story é o dono de todos os brinquedos.





Lightyear: quais atores fazem as vozes dos personagens



Além de Chris Evans, que é o responsável pela voz de Buzz Lightyear, outras celebridades como Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi interpretam um grupo de recrutas com grandes ambições. Já Peter Sohn emprestou sua voz para Sox, o robô que acompanha o protagonista.

O elenco de dubladores se completa com Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. Quando perguntado sobre o time de atores escolhidos para participar do filme, MacLane disse que ele era “um verdadeiro sonho”.

“Cada um dos artistas assumiu imediatamente o personagem, o que nos deu a chance de brincar um pouco durante as sessões de dublagem. Isso resultou em um nível de especificidade que elevou o material e aprofundou as relações entre os personagens. Foi um privilégio trabalhar com um elenco tão talentoso e generoso", disse Angus MacLane.

Quem faz a trilha sonora e a produção de Lightyear

O premiado compositor Michael Giacchino, que escreveu a música dos filmes O Batman e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, será responsável pela trilha sonora de Lightyear. Ela estará disponível para ser ouvida a partir de 17 de junho.

Giacchino possui uma longa trajetória com a Pixar: ganhou um Oscar, um Globo de Ouro e um Grammy pela trilha sonora original de Up – Altas Aventuras. Também participou em outras produções como Os Incríveis 1 e 2, Ratatouille, Carros 2, Divertidamente e Coco.

Lightyear é produzido por Galyn Susman, que previamente participou do curta-metragem Toy Story: Esquecidos Pelo Tempo.