Marvel: as séries e filmes que a Fase 4 do UCM nos deixou

É hora de relembrar as grandes produções que a Marvel Studios lançou na Fase 4, especialmente em 2022. Confira!

Chegou a hora de conferir quais foram as séries e filmes que chegaram ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2022. Mas antes, vale a pena relembrar as séries da Marvel lançadas até então no Disney+, para você anotar em ordem cronológica para vê-las e descobrir tudo o que aconteceu no UCM desde o final de Vingadores: Ultimato.







Marvel: Quais foram as primeiras séries da Fase 4 do UCM?



A história das séries dos Estúdios Marvel no Disney+ começou com a chegada de WandaVision, ainda em 2021, a série que nos trouxe de volta a Elizabeth Olsen ao papel de Wanda Maximoff e Paul Bettany como Visão e apresentou Agatha Harkness, a vilã interpretada por Kathryn Hahn.

A série estreou no Disney+, assim como meses depois chegou Falcão e o Soldado Invernal, reuniu Bucky Barnes e Sam Wilson. Ambos tiveram que unir forças com o Barão Zemo, uma aliança inesperada para salvar o mundo de um mal muito pior. No mesmo ano, estreou a 1ª temporada da série Loki — que já confirmou a 2ª temporada.

A Marvel ainda lançou no Disney+ What If...?, uma série animada que mostrava o que teria acontecido com os personagens do UCM se suas histórias tivessem mudado alguma coisa. A série é estrelada por Peggy Carter, Doutor Estranho, Thor, Pantera Negra, Viúva Negra, Nick Fury, Gavião Arqueiro (que também estreou sua própria série) e muito mais.





Que séries da Marvel estrearam no Disney+ em 2022?

A primeira série da Marvel lançada no Disney+ em 2022 foi a enigmática Cavaleiro da Lua (Moon Knight), que estreou em março. A série estrelada por Oscar Isaac e Ethan Hawke apresenta a história de Steven Grant/Marc Spector, um homem com transtorno dissociativo de identidade que é deixado no meio de um mistério envolvendo deuses egípcios.

A série Ms. Marvel chegou em junho, como uma produção diferente e focada para o público mais jovem. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, uma adolescente fã dos Vingadores, especialmente da Capitã Marvel. Por meio de uma herança de sua família, Kamala descobrirá seus próprios poderes e poderá entender mais sobre sua história e identidade.

Outra grande série da Marvel que estreou em 2022 no streaming, em agosto, foi Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. A produção trouxe Jennifer Walters, prima de Bruce Banner/Hulk, interpretada por Tatiana Maslany.

Na história, descobrimos como a advogada Jennifer se tornou essa mulher verde de dois metros de altura que possui uma força extraordinária. É uma série cheia de humor e que remete a muitas famosas histórias de super-heróis.









Quais foram os lançamentos da Marvel Studios nos cinemas?

Este ano, três filmes da Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel chegaram às telonas e alguns deles já estão disponíveis no Disney+. O primeiro foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em junho, que levou os eventos de WandaVision para continuar a história de Stephen Strange e sua luta para salvar a humanidade.

Meses depois, veio Thor: Amor e Trovão. O filme dirigido por Taika Waititi é uma aventura cheia de música, ação e diversão, e não só trouxe de volta Natalie Portman como Jane Foster (Poderosa Thor) e Tessa Thompson como Valquíria, como também trouxe um dos vilões mais aterrorizantes do UCM: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

Já mais ao final de 2022 estreou nos cinema Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O filme trouxe grandes personagens já conhecidos do público e outros novos em uma emocionante produção que homenageia o ator Chadwick Boseman – ator que deu vida ao Rei T'Challaa e morreu em agosto de 2020. O longa finaliza a Fase 4 com muita emoção.





Como assistir filmes e séries em ordem cronológica?

Para quem tem dúvida de como ver as produções da Marvel da Fase 4 em ordem cronológica de acordo com as estreias, veja uma lista com as séries, filmes, especiais e curtas:

- WandaVision

- Falcão e o Soldado Invernal

- Loki

- Viúva Negra

- What If…?

- Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis

- Eternos

- Gavião Arqueiro

- Cavaleiro da Lua

- Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

- Ms. Marvel

- Thor: Amor e Trovão

- Eu Sou Groot

- Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

- Lobisomem Na Noite

- Pantera Negra: Wakanda para Sempre

- Guardiões da Galáxia: Especial de Festas







Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!