5 curiosidades sobre “Sweet Child O' Mine”, a música do Guns N' Roses que está em Thor: Amor e Trovão

O novo filme de Thor está nos cinemas com uma divertida aventura e uma trilha sonora bem rock’n roll, com sucessos como “Sweet Child O’ Mine”. Saiba mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Quem ainda não foi assistir a Thor: Amor e Trovão, corra para comprar seus ingressos para o cinema. O novo filme do deus asgardiano traz, além de muita ação e diversão com comédia, romance e drama, uma trilha sonora especial cheia de clássicos do rock.

Os fãs do gênero vão reconhecer alguns dos maiores sucessos da banda norte-americana Guns N’ Roses, que foi muito famosa na década de 1990. O diretor Taika Waititi admitiu que é muito fã da banda e, por isso, escolheu várias músicas do Guns para o filme.

Em uma entrevista ao site Loudersound, especializado em música, Waititi disse: “Vou para casa à noite e fico assistindo aos vídeos antigos do Guns, porque simplesmente amo a banda. Sou apaixonado pelo visual deles com aqueles cabelos compridos e escovado”.

Na trilha de Thor: Amor e Trovão, uma das músicas do Guns N’ Roses que mais se destaca desde o trailer e também no filme, é “Sweet Child O’ Mine”. Além dela, há outras três músicas do Guns: “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.

O filme ainda faz uma homenagem especial ao vocalista da banda, Axl Rose, já que o filho de Heimdall é tão apaixonado pela banda que só gosta de ser chamado de “Axl”, além de ter o pôster do primeiro disco do Guns pendurado em seu quarto. Ele é “Appetite for Destruction”, de 1987, e tem tudo a ver com a trama do filme.

Conheça algumas curiosidades de “Sweet Child O’ Mine” e sua relação com Thor: Amor e Trovão:





1. “Sweet Child O’ Mine”: qual a conexão da música com o filme?





Além de ser fã da banda e colocar na trilha sonora quatro músicas do Guns N’ Roses, Taika escolheu “Sweet Child O’ Mine” como a música de destaque do filme por conta de sua letra que tem conexão direta com o roteiro. Na canção, há referências a um amor antigo e menção às lembranças gostosas de alguém especial.

Além disso, a letra de “Sweet Child O’ Mine” fala de infância, cuidado e refúgio, temas que conectam com um outro momento importante do filme. E ainda fala de trovão, claro!









2. “Sweet Child O’ Mine” é o maior hit do Guns N’ Roses





A música faz parte do primeiro disco da banda, “Appetite for Destruction”, lançado em 1987. Mas foi o terceiro single o que mais fez sucesso entre todos. Só nos Estados Unidos, “Sweet Child O’ Mine” ganhou disco de platina e alcançou mais de 1 milhão de cópias vendidas depois de seu lançamento.







3. “Sweet Child O’ Mine” é a única música do Guns N’ Roses que esteve no Billboard Hot 100





O hit foi a única música da banda norte-americana a alcançar o número 1 da famosa lista da Billboard, na época. Após o lançamento de Thor: Amor e Trovão, “Sweet Child O’ Mine” voltou a figurar nas listas da Billboard dentro das categorias “Hot Hard Rock Songs” e “Hot Rock & Alternative Songs”.

Além disso, seu videoclipe é o único dos anos 1980 a passar da marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.







4. “Sweet Child O’ Mine” foi criada em conjunto por toda a banda original





A música é uma criação coletiva dos membros originais do Guns N” Roses. Na época, eles ensaiavam em uma casa em Los Angeles e o guitarrista Slash tocava uma melodia, criada naquele instante.

Foi então que, Izzy Stradlin, o outro guitarrista da banda, inseriu alguns acordes, o baixista Duff McKagan criou a linha de baixo e Steven Adler incluiu a bateria.

Enquanto isso, Axl Rose observava atentamente e criou a letra que seria perfeita para o som criado pelos amigos. A música é uma homenagem à ex-namorada de Axl, Erin Everly.







5. “Sweet Child O’ Mine” ganhou covers de famosos





Alguns cantores gravaram “Sweet Child O’ Mine” por serem fãs da música. Uma das gravações mais marcantes é a da cantora Sheryl Crow, de 1999. A canção ganhou um tom mais folk e melódico com a interpretação dela.

“Sweet Child O’ Mine” ganhou também uma gravação pop eletrônica com Akasha e Neneh Cherry, em 1998. Outra versão diferente foi feita pela cantora Fergie, que interpretou-a ao lado do guitarrista Slash, durante uma apresentação do Black Eyed Peas no Super Bowl de 2011.







Reviva as aventuras de Thor no Disney+



Confira Thor: Amor e Trovão nos cinemas. Mas aproveite para ver e relembrar os demais filmes protagonizados pelo super-herói disponíveis no Disney+, como Thor (2011), Thor: Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).