Quem é Tatiana Maslany, a atriz por trás de Jennifer Walters e Mulher-Hulk

Tatiana interpreta a nova super-heroína do Universo Cinematográfico Marvel e forma uma grande dupla com Mark Ruffalo. Conheça Maslany em seu papel como Jennifer Walters!

Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis é a mais nova série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e já está com seu episódio 1 disponível no Disney+. Nele, conhecemos a super-heroína e advogada Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany.

Jennifer Walters é uma advogada dedicada à sua vida profissional que, de um momento para o outro, ganha super poderes e uma identidade forte e verde: a de Mulher-Hulk.

Mas o que você sabe sobre a atriz que dá vida à Jennifer Walters? Conheça Tatiana Maslany, a protagonista dessa aventura da Marvel Studios.







Quem é Tatiana Maslany?





Tatiana Maslany nasceu em 22 de setembro de 1985. Ela é uma atriz canadense de cinema e televisão que, desde criança, se interessou por artes, tendo formação em dança e teatro.

Entre seus trabalhos de maior destaque está uma série de suspense de ficção científica na qual trabalhou de 2013 a 2017. Por essa produção, Tatiana ganhou um TCA Award® em 2013, dois Critics Choice Awards® (2013 e 2014), três Canadian Screen Awards® (2014, 2015 e 2016) e um Emmy® de Melhor Atriz em série dramática (2016).







Tatiana Maslany desembarca na Marvel com seu papel como Mulher-Hulk





A atriz Tatiana Maslany entrou para o UCM em 2022, para interpretar a Mulher-Hulk. A nova produção traz uma ótima combinação de comédia e ficção, e concretiza a relação que une Jennifer Walters ao seu icônico primo Bruce Banner/Hulk, interpretado na série pelo veterano da Marvel Mark Ruffalo.







Maslany e Mark: uma grande dupla de atores





Sem dúvida, todo o elenco da série deu as boas-vindas a Tatiana Maslany, especialmente Mark Ruffalo, com quem ela divide o set de gravações para várias cenas juntos.

A relação particular e divertida entre os primos Jennifer e Bruce na série é consequência de um trabalho incrível entre os dois artistas durante o tempo de filmagem. É que tanto Maslany quanto Ruffalo aperfeiçoaram o tom sarcástico de seus personagens.

“Mark e eu realmente encontramos essa dinâmica entre o Hulk e a Mulher-Hulk, e entre Jen e Bruce. Os roteiros se inclinam para esse tipo de relacionamento de amor antagônico entre irmãos – eles obviamente cresceram muito próximos”, disse Maslany em entrevista oficial sobre a série.

Ao mesmo tempo, os atores se viram compartilhando uma experiência única: atuar juntos em cenas com captura de movimento, um processo técnico que traduz os movimentos em um modelo digital usado para animar o personagem em 3D.

“Os outros atores geralmente querem fugir de mim nessas cenas: estou em uma caixa, coberto de pontos com uma câmera na cabeça, bem no centro do meu rosto. Não é uma experiência natural para eles. Pela primeira vez, fiz cenas com outro ator que também estava na mesma posição que eu”, contou Ruffalo, entusiasmado.

“Eu realmente amo a dinâmica familiar. É a minha especialidade em comédia. É ótimo que Tatiana e Mark tenham tanta química, parece que eles são primos de verdade”, comenta Jessica Gao, principal redatora da série.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!