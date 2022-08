Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: quem é quem no elenco da nova série da Marvel

Saiba mais sobre os atores e atrizes que interpretam os super-heróis e vilões na nova série da Marvel Studios.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ no dia 18 de agosto. Enquanto a série original da Marvel Studios não estreia, conheça Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e o restante do super elenco que participa da produção.

Veja, a seguir, os principais personagens – e seus respectivos intérpretes – de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis:

Tatiana Maslany é Jennifer Walters, a Mulher-Hulk

Tatiana Maslany é uma atriz canadense de 36 anos. Ao longo de sua carreira, ela já foi indicada a diversos prêmios, incluindo o Emmy®, cuja estatueta já levou para casa uma vez.

Em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, Maslany dá vida à protagonista: a advogada Jennifer Walters, que também pode ser chamada de Mulher-Hulk.

Mark Ruffalo é Bruce Banner, o Incrível Hulk

Mark Ruffalo é um ator, produtor e diretor americano de 54 anos. Iniciou sua carreira na década de 1990, com participações em diversas séries e filmes.

Começou a ser reconhecido no começo dos anos 2000 em atuações em filmes como De Repente 30 (2004) e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) – disponíveis no Star+.

O ator ingressou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2012, ao interpretar o cientista Bruce Banner/O Incrível Hulk em Os Vingadores.

Desde então, ele desempenhou tal papel em diferentes projetos da Marvel Studios, e agora se junta a Mulher-Hulk: Defensora de Heróis como primo de Jennifer Walters.

Benedict Wong é Wong

Benedict Wong é um ator britânico de 51 anos. Participou de diversas produções, mas ficou conhecido por interpretar Bruce Ng no longa Perdido em Marte (2015), também disponível no Star+.

No UCM, o ator dá vida ao feiticeiro Wong desde 2016, ano em que Doutor Estranho foi lançado. Encarregado dos cuidados do Kamar-Taj e um fiel aliado contra as forças do mal, o personagem fez parte de outros filmes e séries da Marvel Studios.

Nesta nova produção, Wong vem em auxílio da advogada Jennifer Walters – ou será o contrário?

Tim Roth é Emil Blonsky, o Abominação

Tim Roth é um ator e diretor britânico de 61 anos. Em sua extensa carreira, trabalhou em diversos filmes, já tendo recebido várias indicações em diferentes premiações – incluindo o Oscar®.

Em 2008 ele interpretou o vilão Emil Blonsky, que enfrenta Bruce Banner, em O Incrível Hulk. Após um experimento semelhante ao do protagonista, ele se torna a poderosa criatura chamada Abominação. Em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, retorna ao mesmo papel, mas com novos desafios, pois está na cadeia.

Jameela Jamil é Titania

Jameela Jamil é uma atriz, apresentadora, modelo, escritora e ativista britânica de 36 anos. Já atuou em diversas séries e é jurada em um reality show de dança.

Jamil agora faz parte do UCM após aceitar o desafio de interpretar a supervilã Mary MacPherran/Titania em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.

Charlie Cox é Matt Murdock, o Demolidor

Charlie Cox é um ator britânico de 39 anos. Depois de trabalhar em várias peças de teatro, rapidamente ele se destacou em filmes e seriados de televisão.

No UCM, Cox interpreta Matt Murdock/Daredevil desde 2015. Além de estrelar sua própria série, o super-herói fez parte da série Os Defensores (2017) e do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

Agora, ele retorna em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, com uma roupa renovada e novos desafios.

Não perca a estreia de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no dia 18 de agosto, exclusivamente no Disney+.

